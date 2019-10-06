Вс, 6.10.2019
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  • Достопримечательность соседней с Эстонией страны возглавила список красивейших мест Европы

Достопримечательность соседней с Эстонией страны возглавила список красивейших мест Европы

inari,lapland,finland

ФОТО: Uwe Gernhoefer / PantherMedia / Uwe Gernhoefer

Согласно новостному агентству CNN, озеро Инариярви, расположенное в финской Лапландии, идеально подходит для наблюдения за северным сиянием, передает Yle.

Затерянный в глуши, идиллический оазис саамской культуры. Круглогодичный рай. Такими эпитетами охарактеризовала американская новостная компания CNN озеро Инариярви, возглавившее список красивейших мест Европы. Список из двадцати позиций был опубликован на интернет-сайте новостного агентства.

Согласно CNN, темные и снежные зимние ночи в Лапландии делают Инариярви идеальным местом для того, чтобы полюбоваться северным сиянием. Осенью же его берега окрашены во все оттенки багряного и оранжевого, а летом в чистейших водах озера можно насладиться купанием и плаванием, пишет CNN.

Список остальных красивейших уголков Европы по версии CNN:

  • Лофотены, Норвегия
  • Самый северный населенный остров Великобритании, шотландский Анст
  • Деревня Загори в Греции
  • Национальный парк Йоркшир-Дейлс в Северной Англии
  • Западные Румынские горы
  • Долина Луары, Франция
  • Горный хребет Пикос-де-Эуропа в Испании
  • Долина Адельбоден в Швейцарии
  • Хенне-Странн в Дании
  • Хребет Баварский Лес в Германии
  • Национальный парк Де-Хоге-Велюве в Нидерландах
  • Деревня Юнион Холл в Ирландии
  • Городок Бармут в Уэльсе, Англия
  • Бохиньское озеро в Словении
  • Остров Сузак в Хорватии
  • Национальный парк Хортобадь, Венгрия
  • Беловежская пуща в Польше
  • Пляж Юркалне в Латвии
  • Озеро Веттерн в Швеции

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