Достопримечательность соседней с Эстонией страны возглавила список красивейших мест Европы

Согласно CNN, темные и снежные зимние ночи в Лапландии делают Инариярви идеальным местом для того, чтобы полюбоваться северным сиянием. Осенью же его берега окрашены во все оттенки багряного и оранжевого, а летом в чистейших водах озера можно насладиться купанием и плаванием, пишет CNN.