Достопримечательность соседней с Эстонией страны возглавила список красивейших мест Европы

Согласно новостному агентству CNN, озеро Инариярви, расположенное в финской Лапландии, идеально подходит для наблюдения за северным сиянием, передает Yle.
Затерянный в глуши, идиллический оазис саамской культуры. Круглогодичный рай. Такими эпитетами охарактеризовала американская новостная компания CNN озеро Инариярви, возглавившее список красивейших мест Европы. Список из двадцати позиций был опубликован на интернет-сайте новостного агентства.
Согласно CNN, темные и снежные зимние ночи в Лапландии делают Инариярви идеальным местом для того, чтобы полюбоваться северным сиянием. Осенью же его берега окрашены во все оттенки багряного и оранжевого, а летом в чистейших водах озера можно насладиться купанием и плаванием, пишет CNN.
Список остальных красивейших уголков Европы по версии CNN:
- Лофотены, Норвегия
- Самый северный населенный остров Великобритании, шотландский Анст
- Деревня Загори в Греции
- Национальный парк Йоркшир-Дейлс в Северной Англии
- Западные Румынские горы
- Долина Луары, Франция
- Горный хребет Пикос-де-Эуропа в Испании
- Долина Адельбоден в Швейцарии
- Хенне-Странн в Дании
- Хребет Баварский Лес в Германии
- Национальный парк Де-Хоге-Велюве в Нидерландах
- Деревня Юнион Холл в Ирландии
- Городок Бармут в Уэльсе, Англия
- Бохиньское озеро в Словении
- Остров Сузак в Хорватии
- Национальный парк Хортобадь, Венгрия
- Беловежская пуща в Польше
- Пляж Юркалне в Латвии
- Озеро Веттерн в Швеции