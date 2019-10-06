Полсотни лет под землей: в Тарту среди мусора оказалась ценная вещь

Большой металлический герб появился на поверхности во время работ по прокладке трубопровода в спортивном парке Тяхтвере.

Вице-мэр Тарту Рено Лайдре считает, что, возможно, этот герб когда-то был городской вывеской, которую по какой-то причине оказалась среди мусора. «Насколько мне известно, на месте находки когда-то складировали мусор, но это необходимо еще проверить», - сказал он.