Полсотни лет под землей: в Тарту среди мусора оказалась ценная вещь

Дворники во время своей работы частенько находят необычные вещи: то взрывные устройства, то скелеты. В четверг в Тарту во время ремонтных работ на поверхности земли появилось нечто неожиданное — герб университетского города, пишет Tartu Postimees.
Большой металлический герб появился на поверхности во время работ по прокладке трубопровода в спортивном парке Тяхтвере.
Вице-мэр Тарту Рено Лайдре считает, что, возможно, этот герб когда-то был городской вывеской, которую по какой-то причине оказалась среди мусора. «Насколько мне известно, на месте находки когда-то складировали мусор, но это необходимо еще проверить», - сказал он.
Такие металлические городские вывески можно было увидеть лет 40 назад, например, возле Вильяндиского шоссе. В любом случае речь идет об интересной находке, поэтому представители парка Тяхтвере пообещали очистить герб и найти для него подходящее место.