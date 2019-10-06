Бойня на курорте: молодой австриец из ревности расстрелял семью из пяти человек

На австрийском горнолыжном курорте Китцбюэль в федеральной земле Тироль молодой мужчина убил пятерых человек, сообщает издание Kronen Zeitung со ссылкой на местную полицию.
Трагедия произошел в Австрии в воскресенье в четыре-пять утра (пять-шесть утра по эстонскому времени).
По версии правоохранительных органов, 25-летний мужчина пришел домой к бывшей девушке. Дверь открыл ее отец, который стал первой жертвой. В доме также находились сама девушка и ее новый молодой человек, ее мать и брат.
После случившегося стрелок сам сдался полиции. У него изъяли пистолет и задержали.
Мэр города-курорта Клаус Винклер заявил, что столь непостижимой трагедии в Китцбюэле раньше не происходило.