Картина дня: критика ТУ в адрес министра, ужесточение правил уборки снега и успехи эстонских спортсменов

Экс-министр Урве Пало похвалила правительство

Бывший министр Урве Пало, которая весной ушла из политики и приступила к работе в игорном бизнесе, похвалило новое правительство за то, что оно осмеливается говорить на темы, которые долгое время в нашем обществе были табуированными. Читать далее...

Синоптики рассказали о погоде на следующей неделе

По данным метеослужбы Эстонии, в ближайшие дни максимальная температура воздуха будет достигать девяти градусов тепла, но по ночам местами ожидается минусовая температура. Читать далее...

Таллинн ужесточает правила уборки снега

«Улицы, где есть детские сады, где ходят люди, будут чистить быстрее. Чтобы не ждать пять часов после окончания снегопада – тогда уже безнадежно поздно», - заявил вице-мэр Таллинна Калле Кландорф, добавив, что соответствующее распоряжение горуправа дала районам города. Читать далее...

Тартуский университет: министр социальных дел препятствует работе генного фонда

За полгода министр социальных дел Танель Кийк не выполнил свое обязательство сформировать комитет по этике исследований, что напрямую препятствует научной работе Эстонского генного фонда и других занимающихся исследованием человеческой генетики учреждений, заявил Тартуский университет. Читать далее...

Названы лучшие страны для работы, поиска друзей и создания семьи

Большинство живущих в Эстонии иностранцев довольны местной экономической ситуацией и сбалансированностью между временем на работу и отдых. Но все-таки многие жалуются, что тяжело учить местным язык, тяжело найти новых друзей и привыкнуть к местной культуре. По словам одного уроженца Германии, большой проблемой является нарастающая враждебность в отношении иностранцев. Читать далее...

Полиция предупреждает: наклейка ЕС на номерном знаке автомобиля обязательна

Центр надзора за дорожным движением Департамента полиции и погранохраны напомнил в социальных сетях, что на номерном знаке автомобиля в обязательном порядке должна быть наклейка Европейского союза. Читать далее...

Отть Тянак выжал с Ралли Уэльса максимум

По итогам Ралли Уэльса эстонские раллисты Отть Тянак и Мартин Ярвеоя практически гарантировали себе титул чемпионов мира сезона 2019 года. Читать далее...

На Октоберфесте прогремела серия взрывов

В американском Хантингтон-Бич, штат Калифорния, неподалеку от места проведения пивного фестиваля Октоберфест прогремело как минимум три взрыва. Читать далее...

Священники в Ираке поставляют девушек клиентам

Священнослужители в Ираке патронируют и сами организовывают занятия проституцией при помощи шиитской практики временного «брака для удовольствия», выяснили журналисты Арабской службы Би-би-си. Читать далее...

В Тарту среди мусора оказалась ценная вещь