Сотрудники ФБР допросили в аэропорту Нью-Йорка депутата Госдумы

Депутат Госдумы Инга Юмашева, прибывшая в США на форум «Диалог Форт-Росс», была задержана в аэропорту Нью-Йорка сотрудниками ФБР, допрос длился в течение часа, сообщает NEWSru со ссылкой на слова посла РФ в США Анатолия Антонова.

«К нам приехала два дня тому назад депутат Госдумы Инга Альбертовна Юмашева, она была задержана в аэропорту Нью-Йорка, ее попросили пройти в отдельное помещение, и сотрудник ФБР, который представился, стал ее допрашивать в течение часа», - сказал он. «Более того, ей было предложено встретиться с сотрудником ФБР в другой, неформальной обстановке и продолжить это общение», - добавил посол РФ.

Юмашева была избрана в Государственную думу РФ по федеральному списку партии «Единая Россия» и представляет Республику Башкортостан. Она входит в состав комитета по международным делам, является координатором депутатской группы по связям с Конгрессом США

Антонов подчеркнул, что депутат известна тем, что очень многое сделала в последние годы для развития и стабилизации российско-американских отношений.

«Я представить себе не могу, если бы наши соответствующие службы задержали бы, скажем, кого-либо из Сената или нижней палаты Конгресса. Скажем, тех сенаторов, которые кричали, что они не получили визу, или те, кто, получив визы, приехали в Российскую Федерацию. Если бы отвели бы их в отдельную комнату, стали бы допрашивать и потом бы соответствующий представитель предложил попить кофе где-то в одном из ближайших ресторанов Шереметьево», - сказал дипломат.

«Мы считаем такие действия неприемлемыми, мы считаем действия американских властей возмутительными. Мы сегодня направили соответствующую ноту протеста в Госдепартамент и рассчитываем, что нам объяснят, что значит такого рода зондажные подходы к депутату Государственной думы», - заявил Антонов.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила журналистам о срыве поездки российских дипломатов на форум «Диалог Форт-Росс» из-за невыдачи американских виз.

До этого стало также известно, что США не выдали вовремя визы трети российской делегации, которая должна была принять участие в заседании Первого комитета Генассамблеи ООН, занимающегося вопросами разоружения.

Председатель нижней палаты парламента РФ Вячеслав Володин назвал допрос сотрудниками спецслужб США депутата Госдумы Инги Юмашевой циничной провокацией и очередным примером нарушения международных обязательств. «Действия Соединенных Штатов Америки - это очередной пример нарушения взятых ими на себя международных обязательств», - приводит слова спикера пресс-служба Госдумы.

Он отметил, что Юмашева «получила приглашение для участия в международном форуме, американское посольство выдало ей визу». Он считает очевидным то, что «в США есть силы, которые хотят обострения двусторонних отношений». «Действия, которые создают негативную атмосферу в отношениях наших стран, недопустимы и заслуживают осуждения», - отметил спикер.