Вс, 6.10.2019
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Ученые определили страны, где можно пережить апокалипсис. Эстонии в списке нет

Апокалипсис. Иллюстративное фото.

ФОТО: Scanpix / PantherMedia /

Ученые рассказали, где можно можно пережить апокалипсис, вызванный мировой эпидемией. Об этом сообщается в исследовании.

По мнению профессора Университета Отаго Ника Уилсона, открытия в области биотехнологий могут привести к появлению генетически спроектированной пандемии, опасной для всего человечества, пишет 47news.

Уилсон отметил, что в случае апокалиптической вспышки шансы на спасение могут быть сведены к нулю. Но если человек в момент катастрофы окажется в нужном месте, он может значительно увеличить шансы на выживание.

В качестве примера профессор привел остров, который естественным образом изолирован от распространения инфекции.

Ученые составили список из 20 стран, которые могли бы стать надежным убежищем в случае апокалипсиса. По мнению исследователей, самыми безопасными являются Австралия, Новая Зеландия и Исландия.

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