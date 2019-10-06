Ученые определили страны, где можно пережить апокалипсис. Эстонии в списке нет

По мнению профессора Университета Отаго Ника Уилсона, открытия в области биотехнологий могут привести к появлению генетически спроектированной пандемии, опасной для всего человечества, пишет 47news.

Уилсон отметил, что в случае апокалиптической вспышки шансы на спасение могут быть сведены к нулю. Но если человек в момент катастрофы окажется в нужном месте, он может значительно увеличить шансы на выживание.

В качестве примера профессор привел остров, который естественным образом изолирован от распространения инфекции.