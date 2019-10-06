Можно "переобуваться": полиция не будет штрафовать за шипованную резину

"Так как в ближайшие дни температура может опуститься ниже ноля, то каждый автовладелец думает о смене резины. Учитывая погодные условия и безопасность участников дорожного движения, полиция точно не будет никого штрафовать", – сообщила новостному порталу ERR в воскресенье пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Анника Максимов.