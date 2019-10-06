Вс, 6.10.2019
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  • Можно "переобуваться": полиция не будет штрафовать за шипованную резину

Можно "переобуваться": полиция не будет штрафовать за шипованную резину

Летняя резина. Иллюстративное фото.

ФОТО: AIVAR AOTÄHT/SAKALA

Полиция не будет штрафовать автовладельцев за использование шипованной резины, которая разрешена только с 15 октября, передает Rus.ERR.

"Так как в ближайшие дни температура может опуститься ниже ноля, то каждый автовладелец думает о смене резины. Учитывая погодные условия и безопасность участников дорожного движения, полиция точно не будет никого штрафовать", – сообщила новостному порталу ERR в воскресенье пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Анника Максимов.

По ее словам, в субботу в Таллинне произошло несколько ДТП, причиной которых могли стать скользкие дороги.

Использование шипованной резины в Эстонии разрешено с 15 октября до 31 марта.

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