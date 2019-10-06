Полиция не будет штрафовать за шипованную резину

Полиция не будет штрафовать автовладельцев за использование шипованной резины, которая разрешена только с 15 октября.
Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Анника Максимов сказала Postimees, что на этих выходных на скользких дорогах произошли аварии. «К счастью, в них никто серьезно не пострадал», - отметила она.
Использование шипованной резины в Эстонии разрешено с 15 октября до 31 марта. Зимняя резина обязательна с 1 декабря по 1 марта.
«Так как в ближайшие дни температура может опуститься ниже ноля, то желание автовладельцев использовать зимнюю резину понятно. Учитывая погодные условия и безопасность участников дорожного движения, полиция точно не будет никого штрафовать», - сказала Максимов.