Вс, 6.10.2019
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Полиция не будет штрафовать за шипованную резину

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Летняя резина. Иллюстративное фото.

ФОТО: AIVAR AOTÄHT/SAKALA

Полиция не будет штрафовать автовладельцев за использование шипованной резины, которая разрешена только с 15 октября.

Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Анника Максимов сказала Postimees, что на этих выходных на скользких дорогах произошли аварии. «К счастью, в них никто серьезно не пострадал», - отметила она.

Использование шипованной резины в Эстонии разрешено с 15 октября до 31 марта. Зимняя резина обязательна с 1 декабря по 1 марта.

«Так как в ближайшие дни температура может опуститься ниже ноля, то желание автовладельцев использовать зимнюю резину понятно. Учитывая погодные условия и безопасность участников дорожного движения, полиция точно не будет никого штрафовать», - сказала Максимов.

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