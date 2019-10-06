Вс, 6.10.2019
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  • Удачная случайность: занятость продавца и неожиданный поход в Rimi принесли жителю Эстонии 20 000 евро

Удачная случайность: занятость продавца и неожиданный поход в Rimi принесли жителю Эстонии 20 000 евро

Деньги. Фото иллюстративное.

ФОТО: Elmo Riig

В Eesti Loto оформить свой выигрыш пришел житель Вильянди, который приобрел экспресс-лотерею Kullapada и стал обладателем 20 000 евро, пишет Sakala.

Как говорится на сайте фирмы, победитель рассказал, что является постоянным игроком, но этот счастливый билет должен был оказаться в чужих руках, если бы так не сложились обстоятельства. На самом деле он хотел купить лотерейный билет в другом пункте продаж, когда ждал очереди к зубному врачу, но поскольку продавца на месте не было, он не стал ждать и купил билет в вильяндиском Rimi.

Эта семья уже и раньше выигрывала в лотерею: почти пять лет назад сын нынешнего победителя выиграл такую же сумму в Bingo loto.

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