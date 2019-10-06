Удачная случайность: занятость продавца и неожиданный поход в Rimi принесли жителю Эстонии 20 000 евро

Как говорится на сайте фирмы, победитель рассказал, что является постоянным игроком, но этот счастливый билет должен был оказаться в чужих руках, если бы так не сложились обстоятельства. На самом деле он хотел купить лотерейный билет в другом пункте продаж, когда ждал очереди к зубному врачу, но поскольку продавца на месте не было, он не стал ждать и купил билет в вильяндиском Rimi.