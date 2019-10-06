Вс, 6.10.2019
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  • Министерство социальных дел не согласовало проект постановления об иммиграционной квоте

Министерство социальных дел не согласовало проект постановления об иммиграционной квоте

Министерство социальных дел объявляет конкурс на заполнение вакансии государственного примирителя.

ФОТО: Лийс Трейманн

Министерство социальных дел не согласовало проект постановления главы МВД о временном распределении иммиграционной квоты на следующий год, поскольку ее воздействие на ряд сфер остается неясным и нуждается в уточнении.

Согласно пояснительной записке, цель изменения — обеспечить распределение квоты образом, соответствующим развитию экономики Эстонии и потребностям общества, и гарантирующим эффективное и целесообразное управление иммиграцией.

Министерство социальных дел хочет, чтобы Министерство внутренних дел дополнило касающийся воздействия раздел пояснительной записки пояснением о том, каким образом изменения позволят добиться этих целей. В разделе о воздействии следует указать значительное воздействие на рынок труда, предпринимательскую среду и экономику.

Кроме того, в проекте не рассматривается воздействие на организацию работы в публичном секторе, а при дополнении пояснительной записки следует уточнить, каким образом проект поощрит экономическое развитие и ориентирован ли он на краткосрочные или долгосрочные потребности рынка труда.

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