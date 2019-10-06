Министерство социальных дел не согласовало проект постановления об иммиграционной квоте

Согласно пояснительной записке, цель изменения — обеспечить распределение квоты образом, соответствующим развитию экономики Эстонии и потребностям общества, и гарантирующим эффективное и целесообразное управление иммиграцией.

Министерство социальных дел хочет, чтобы Министерство внутренних дел дополнило касающийся воздействия раздел пояснительной записки пояснением о том, каким образом изменения позволят добиться этих целей. В разделе о воздействии следует указать значительное воздействие на рынок труда, предпринимательскую среду и экономику.