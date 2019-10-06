17-летний лихач, получивший права в порядке исключения, на огромной скорости гонял по финскому городу

В ночь на воскресенье полиция Оулу, Финляндия, задержала сразу нескольких нарушителей безопасности на дорогах, передает Yle.
17-летний юноша, ехавший со скоростью порядка 200 км/ч, был задержан полицией в Лиминки в зоне с ограничением 100 км/ч. Примечательно, что юный лихач лишь недавно получил права - в виде исключения, до достижения совершеннолетия. Полиция Оулу подозревает его в нарушении безопасности на дорогах. Права юноши были изъяты.
В Хаукипутаа в субботу вечером полиция задержала также второго гонщика, передвигавшегося на мотоцикле. Молодой человек ехал со скоростью 155 км/ч в зоне ремонтных работ, где ограничение составляло 60 км/ч. Его также лишили прав.
Полиция Оулу задержала и третьего нарушителя – им оказался молодой гражданин Эстонии, которого полиция подозревает в пьянстве за рулем.