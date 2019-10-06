График: эта страна стала первой в Европе по числу женщин-изобретателей

В Африке больше всего в мире женщин-изобретателей. На первом месте Того, где более половины патентов, зарегистрированных в период между 1998 и 2017 годами, принадлежат женщинами. В пятерку лидеров входят четыре африканские страны. Единственная неафриканская страна в первой пятерке - Латвия, занявшая третье место, где женщинами зарегистрировано 39,05% патентов.