График: эта страна стала первой в Европе по числу женщин-изобретателей
Недавнее исследование, проведенное Управлением интеллектуальной собственности Великобритании, показало, что большинство патентов регистрируются мужчинами. Однако в последние годы эта тенденция начала меняться, но процесс все еще идет медленно. В прошлом году число зарегистрированных женщинами патентов составляло лишь 13,07 процента от всех зарегистрированных патентов, передает Postimees.
В Африке больше всего в мире женщин-изобретателей. На первом месте Того, где более половины патентов, зарегистрированных в период между 1998 и 2017 годами, принадлежат женщинами. В пятерку лидеров входят четыре африканские страны. Единственная неафриканская страна в первой пятерке - Латвия, занявшая третье место, где женщинами зарегистрировано 39,05% патентов.
По этому показателю Латвия занимает первое место в Эстонии.
Согласно данным этого исследования, в Эстонии 18,91 процента зарегистрированных патентов принадлежат женщинам, что делает нас 13-ми в Европе и 41-ми в мире.