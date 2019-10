В "украинском деле" Трампа появился второй разоблачитель

В пятницу газета The New York Times со ссылкой на два анонимных источника сообщила о том, что еще один представитель спецслужб размышляет над возможностью подать жалобу по делу, связанному с разговором Трампа и Зеленского, и дать на этот счет показания в Конгрессе. Со своей стороны, телеканал ABC отмечает, что не знает, является ли новый клиент адвоката Марка Заида именно тем человеком, о котором сообщала ранее газета The New York Times.