В "украинском деле" Трампа появился второй разоблачитель

Скандал вокруг телефонной беседы Трампа и Зеленского

19 сентября газеты The Washington Post и The New York Times сообщили со ссылкой на неназванные источники о жалобе неназванного сотрудника американской разведки, которая касалась Украины и затрагивала национальные интересы США. Чуть позже телеканал CNN высказал предположение, что инцидент мог быть связан с телефонным разговором Трампа и Зеленского, состоявшимcя 25 июля. По версии СМИ, глава Белого дома во время беседы намекнул, что блокирует выделение военной помощи Украине в размере 250 млн долларов, если Киев откажется начать расследование в отношении Джозефа Байдена и его сына Хантера.

В ходе вспыхнувшего скандала демократы в Конгрессе США стали требовать начать процедуру импичмента Трампа. В свою очередь, глава Белого дома отвергал все обвинения и утверждал, что запись беседы с Зеленским положит конец домыслам его политических противников.

Начало процедуры импичмента в отношении Трампа

Тем не менее спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси во вторник, 24 сентября, объявила о начале процедуры импичмента президента Дональда Трампа, назвав звонок Трампа Зеленскому нарушением его конституционных обязанностей.

На следующий день Белый дом опубликовал расшифровку телефонной беседы президентов США и Украины. Из стенограммы, в частности, следует, что Трамп на самом деле побуждал Зеленского воспользоваться услугами его личного юриста, Рудольфа Джулиани для организации расследования в отношении своего вероятного соперника на президентствих выборах 2020 года Джозефа Байдена. По словам Трампа, в бытность вице-президентом США Байден защитил своего сына Хантера от расследования в Украине по делу о коррупции, добившись увольнения генерального прокурора страны.

26 сентября Палата представителей Конгресса США опубликовала текст жалобы, поданной в комитет по разведке Палаты представителей неназванным сотрудником спецслужб. В документе высказывалось предположение о том, что Трамп пытался добиться вмешательства другой страны в выборы в США 2020 год.