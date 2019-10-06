Стало известно, скольких баров коснется ограничение на продажу алкоголя

По состояния на 2019 год в Таллинне в общей сложности 1729 мест, где можно купить алкоголь и сразу его распить. К этим местам относятся все рестораны, бары, кафе, винотеки, пабы, казино, отели и бары театров.

«Из этих 1729 торговых точек 219 открыты дольше 24 часов. Из них 175 открыты в то время, когда действует наше предложение, то есть после двух ночи. Есть 76 баров, открытых 24 часа в сутки», - сказал вице-мэр Калле Кландорф.