В этой области Эстония находится на уровне Мали

Пока Силы обороны Эстонии находятся на миссии в Мали и, вероятно, будут направлять туда спецподразделения, что по сути должно означать, что Силы обороны у нас находятся на международном уровне, есть одна область, где мы находимся на том же уровне, что и Мали. Эта область является рынком капитала, передает Postimees.
По уровню развития финансовых рынков и рынков капитала страны делятся на три группы: развитые рынки, развивающиеся рынки и пограничные рынки. Развитые рынки - это богатые страны во главе с США, большинство так называемых стран старой Европы и некоторые азиатские страны во главе с Японией. Чтобы получить статус развитого рынка, люди в стране должны иметь высокие доходы, быть открытыми для иностранной собственности, свободного движения капитала и эффективности рынка капитала.
Если страна не соответствует всем этим условиям, ее определяют в группу стран с формирующимся рынком. Группа развивающихся рынков - это самая большая группа, в которую входит более чем половина стран мира. Наиболее известными развивающимися рынками являются Китай, Индия, Бразилия и Россия, или БРИКС (США), или БРИКС, с Южной Африки.
Инвестируя в ценные бумаги развивающихся рынков, инвесторы хотят получить более высокий доход, чем при эквивалентных инвестициях в развитые рынки.
Третья группа - это пограничные рынки (frontier markets - англ.), где финансовые рынки развиты слабо, а рынки акций маленькие. Инвестор, инвестирующий в пограничные рынки, ожидает долгосрочной высокой рентабельности от своих инвестиций.
Хотя хотя Эстония состоит как в Европейском союзе, так и в еврозоне, мы не являемся ни развитым рынком, ни даже развивающимся рынком, мы относимся к пограничным рынкам. (Если быть точными, то есть еще слаборазвитые страны, где царит бедность, а рынков капитала практически нет). Помимо Эстонии, к пограничным рынкам относятся Латвия и Литва, а также Украина, Казахстан, Вьетнам, Мали, Кения и ряд других стран Восточной Европы, Азии, Латинской Америки и особенно Африки.
Почему же мы являемся пограничным рынком в мире больших денег? Во-первых, у нас небольшой рынок акций. Биржевая стоимость биржевых предприятий составляет около двух с половиной миллиардов евро, что соответствует десяти процентам. В Швейцарии этот показатель составляет 200 процентов, в США - чуть менее 150, в Норвегии - более 60.
Хотя население Финляндии в четыре раза больше, чем у нас, а валовой внутренний продукт в десять раз больше, рыночная стоимость биржевых предприятий фондовой биржи Хельсинки примерно в сто раз превышает рыночную стоимость наших компаний, зарегистрированных на бирже, а оборот биржи почти в тысячу раз выше. Но в мировом масштабе фондовая биржа Хельсинки также довольно мала.