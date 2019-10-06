В этой области Эстония находится на уровне Мали

По уровню развития финансовых рынков и рынков капитала страны делятся на три группы: развитые рынки, развивающиеся рынки и пограничные рынки. Развитые рынки - это богатые страны во главе с США, большинство так называемых стран старой Европы и некоторые азиатские страны во главе с Японией. Чтобы получить статус развитого рынка, люди в стране должны иметь высокие доходы, быть открытыми для иностранной собственности, свободного движения капитала и эффективности рынка капитала.

Если страна не соответствует всем этим условиям, ее определяют в группу стран с формирующимся рынком. Группа развивающихся рынков - это самая большая группа, в которую входит более чем половина стран мира. Наиболее известными развивающимися рынками являются Китай, Индия, Бразилия и Россия, или БРИКС (США), или БРИКС, с Южной Африки.

Логотип БРИКС. REUTERS/Siphiwe Sibeko ФОТО: Siphiwe Sibeko / Reuters

Инвестируя в ценные бумаги развивающихся рынков, инвесторы хотят получить более высокий доход, чем при эквивалентных инвестициях в развитые рынки.

Третья группа - это пограничные рынки (frontier markets - англ.), где финансовые рынки развиты слабо, а рынки акций маленькие. Инвестор, инвестирующий в пограничные рынки, ожидает долгосрочной высокой рентабельности от своих инвестиций.

Хотя хотя Эстония состоит как в Европейском союзе, так и в еврозоне, мы не являемся ни развитым рынком, ни даже развивающимся рынком, мы относимся к пограничным рынкам. (Если быть точными, то есть еще слаборазвитые страны, где царит бедность, а рынков капитала практически нет). Помимо Эстонии, к пограничным рынкам относятся Латвия и Литва, а также Украина, Казахстан, Вьетнам, Мали, Кения и ряд других стран Восточной Европы, Азии, Латинской Америки и особенно Африки.

Почему же мы являемся пограничным рынком в мире больших денег? Во-первых, у нас небольшой рынок акций. Биржевая стоимость биржевых предприятий составляет около двух с половиной миллиардов евро, что соответствует десяти процентам. В Швейцарии этот показатель составляет 200 процентов, в США - чуть менее 150, в Норвегии - более 60.