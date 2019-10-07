Студия Postimees: что готовит Эстония для ПАСЕ?
Руководитель эстонской делегации в ПАСЕ Мария Юферева-Скуратовски (Центристская партия) прокомментирует в студии Rus.Postimees итоги работы эстонских делегатов в Страсбурге.
Смотрите интервью в прямом эфире в 14:00!
- Чем занималась эстонская делегация на прошедшей октябрьской сессии?
- Каким образом делегация Эстонии вступила в группу «Балтия+», которая ставит своей целью противодействие России?
- В ноябре страны группы «Балтия+» соберутся в Киеве. Для чего?
- Мария Юферева-Скуратовски представила в Страсбурге доклад о наплыве трудовых мигрантов. Каковы последствия доклада?
- Есть ли конкретные предложения по решению проблемы?