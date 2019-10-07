Пн, 7.10.2019
К инновационным и экологичным решениям, вероятно, приведет не стояние на улице и угрозы, а как повсюду в мире – прежде всего, деньги и прибыль. Маарья Вайно

Студия Postimees: что готовит Эстония для ПАСЕ?
14:00

Руководитель эстонской делегации в ПАСЕ Мария Юферева-Скуратовски (Центристская партия) прокомментирует в студии Rus.Postimees итоги работы эстонских делегатов в Страсбурге.

Смотрите интервью в прямом эфире в 14:00!

  • Чем занималась эстонская делегация на прошедшей октябрьской сессии?
  • Каким образом делегация Эстонии вступила в группу «Балтия+», которая ставит своей целью противодействие России?
  • В ноябре страны группы «Балтия+» соберутся в Киеве. Для чего?
  • Мария Юферева-Скуратовски представила в Страсбурге доклад о наплыве трудовых мигрантов. Каковы последствия доклада?
  • Есть ли конкретные предложения по решению проблемы?

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ