Юферева-Скуратовски: группа «Балтия+» не ставит своей целью противодействие России

– Не согласна. Мы обсуждали, как Эстония должна вести себя в дальнейшем – участвовать или не участвовать в работе ПАСЕ. И пришли к единому мнению, что не станем бойкотировать заседания ассамблеи и комиссий.

– А 70-летие празднования ПАСЕ бойкотировали?

– 70-летие мы пропустили в знак солидарности с Украиной и Грузией.

– Частично бойкот уже применен?

– Частично применен, но он не коснулся работы ПАСЕ.

– Какими бы обтекаемыми формулировками мы бы ни обставляли создание группы, очевидно, что речь идет о противодействии России. Как эта группа собирается ей противодействовать и где?

– Это вопрос не столько противодействия, сколько участия в диалоге. При этом участвовать в диалоге можно по-разному: соглашаться и быть всем довольным, либо высказывать свою критику и несогласие.

И для того, чтобы стать более заметными, целесообразно быть в каком-то объединении. Тогда наш голос будет звучать увереннее.

– Какой же голос должен быть услышан?

– У нас запланировано несколько встреч, в том числе в Киеве и в Таллинне, где мы будет согласовывать дальнейшие действия. Пока что я не могу ничего конкретизировать.

У всех стран – разные точки зрения, и наша задача – найти единую линию. В этот раз мы договорились не пойти на праздник ПАСЕ, показав, что не время праздновать.

– Вы делали доклад о наплыве трудовых мигрантов. А каковы последствия доклада?

– Мой доклад был представлен от политической группы ALDE. Цифры поражают воображение.

Украинских трудовых мигрантов насчитывается в Европе 4,5 млн, румынских – 3 млн, из Польши и Болгарии – 1 млн человек.

Мигранты сталкиваются с проблемами. Например, недавно Rus.Postimees сообщал о нелегальных мигрантах в школах Маарду, которые там учатся только благодаря доброй воле самоуправлений и администраций школ. И при отсутствии необходимой регистрации к 1 ноября эти дети должны быть отчислены из школ.

Считаю, что страны, откуда и куда приезжают мигранты, должны больше информировать этих людей об их обязанностях на новом месте жительства.

– Есть ли конкретные предложения по решению проблемы?

– Они касаются создания более позитивного имиджа мигрантов в принимающих их странах и более эффективного информирования, а также сотрудничества на государственном и муниципальном уровнях.

– Трудовые мигранты – это проблема для Эстонии?

– У меня двоякое к этому отношение. С одной стороны, не хватает квалифицированных рабочих кадров, и эту нишу готовы восполнить мигранты на более выгодных для работодателей условиях. Но есть и другая сторона проблемы: не все мигранты имеют квалификацию и являются хорошими специалистами. Они в основном работают в строительном секторе и обрабатывающей промышленности, и за ними нередко приходится переделывать работу. В небольших фирмах централизованного контроля качества работы нет.

– И что с этим делать?

– Не помешало бы, чтобы трудовые мигранты проходили через какой-то фильтр на предмет квалификации и профпригодности.

– Готовы ли вы поддержать партию EKRE в стремлении пересмотреть безвизовые отношения с Украиной?

– Я эту точку зрения не разделяю, потому что выступаю за открытую Европу и свободное передвижение трудовой силы.

Смотрите интервью в повторе!

Студия Postimees: что готовит Эстония для ПАСЕ? / Одежда ведущей: Luisa Spagnoli Estonia ФОТО: Mihkel Maripuu

Чем занималась эстонская делегация на прошедшей октябрьской сессии?

Каким образом делегация Эстонии вступила в группу «Балтия+», которая ставит своей целью противодействие России?

В ноябре страны группы «Балтия+» соберутся в Киеве. Для чего?

Мария Юферева-Скуратовски представила в Страсбурге доклад о наплыве трудовых мигрантов. Каковы последствия доклада?

Есть ли конкретные предложения по решению проблемы?