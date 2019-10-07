Юферева-Скуратовски: группа «Балтия+» не ставит своей целью противодействие России

- Мы за диалог с правом на критику и несогласие
- Грузия и Украина чувствуют себя из-за России уязвленными
- Я отношусь к трудовым мигрантам двояко
- Не поддерживаю EKRE в пересмотре безвиза для Украины
Руководитель эстонской делегации в ПАСЕ Мария Юферева-Скуратовски (Центристская партия) прокомментировала в студии Rus.Postimees итоги работы эстонских делегатов в Страсбурге.
– Чем занималась эстонская делегация на прошедшей октябрьской сессии?
– У эстонской делегации была ответственная задача.
Наша цель – обращать внимание на проблемы, связанные с возвращением права голоса России в ПАСЕ.
Это вызвано тем, что Грузия и Украина чувствуют себя после возвращения россиянам права голоса в ПАСЕ уязвленными и ущемленными. Они считают, что их права теперь недостаточно защищены.
Накануне сессии в ПАСЕ состоялась встреча по инициативе Латвии, в которой приняли участие страны Балтии, Грузия, Украина и представитель Великобритании. На ней мы обсудили наши совместные действия. Эта встреча и стала началом создания группы Baltic+.
– То есть, делегация Эстонии под ваши руководством вступила в группу «Балтия+», которая ставит своей целью противодействие России?
– Группа не ставит своей целью противодействие России. Так охарактеризовала группу руководитель украинской делегации Елизавета Ясько.
Повторю: наша цель – обращать внимание на проблемы, связанные с возвращением права голоса России. Голосование в ПАСЕ прошло в июне, и это свершившийся факт. В этом заключается суть демократии. Сокрушаться теперь по этому поводу не имеет смысла. Мое личное мнение заключается в том, что наличие диалога лучше, чем если бы стороны друг с другом вообще не разговаривали.
Президент Франции подчеркнул в своем выступлении, что он поддерживает возвращение России права голоса, но отметил, что все равно остались проблемные точки и болезненные регионы – Украина и Грузия, чья территориальная целостность нарушена.
Сейчас самая главная задача – не кого-то наказывать и порицать, а двигаться в сторону разрешения конфликта.
– В ноябре страны группы «Балтия+» соберутся в Киеве, чтобы снова потребовать лишить российскую делегацию права голоса?
– Насколько я понимаю регламент ПАСЕ, этот вопрос остро стоять больше не будет. Голос возвращен, и теперь ожидается решение Венецианской комиссии о легитимности этого шага. Я предполагаю, что с учетом динамики нынешних отношений вопросов о лишении России права голоса больше на повестке дня не будет.
Эстония голосовала против, но в ПАСЕ представлены 47 государств, и большинством голосов это решение было приведено в исполнение.
– Зачем России нужно было возвращать право голоса?
– Есть целый комплекс причин. Во-первых, было необходимо вернуть Россию в ПАСЕ в качестве участника полноценного диалога. Без диалога разрешить конфликт на той же Украине очень сложно. И первая ласточка – обмен военнопленными.
Во-вторых, как это ни цинично звучит, Россия является серьезным вкладчиком в общее дело ПАСЕ.
Вклад России составляет 33 млн евро в год, и без этих взносов финансовое положение ПАСЕ пошатнулось.
Сейчас возникла другая проблема.
Россия вернулась, а Грузия и Украина выпали из этой связки. Внутри ПАСЕ возник конфликт. Две страны выпали из диалога.
– Войдя в группу Baltic+, Эстония не выпадет из диалога?
– Не согласна. Мы обсуждали, как Эстония должна вести себя в дальнейшем – участвовать или не участвовать в работе ПАСЕ. И пришли к единому мнению, что не станем бойкотировать заседания ассамблеи и комиссий.
– А 70-летие празднования ПАСЕ бойкотировали?
– 70-летие мы пропустили в знак солидарности с Украиной и Грузией.
– Частично бойкот уже применен?
– Частично применен, но он не коснулся работы ПАСЕ.
– Какими бы обтекаемыми формулировками мы бы ни обставляли создание группы, очевидно, что речь идет о противодействии России. Как эта группа собирается ей противодействовать и где?
– Это вопрос не столько противодействия, сколько участия в диалоге. При этом участвовать в диалоге можно по-разному: соглашаться и быть всем довольным, либо высказывать свою критику и несогласие.
И для того, чтобы стать более заметными, целесообразно быть в каком-то объединении. Тогда наш голос будет звучать увереннее.
– Какой же голос должен быть услышан?
– У нас запланировано несколько встреч, в том числе в Киеве и в Таллинне, где мы будет согласовывать дальнейшие действия. Пока что я не могу ничего конкретизировать.
У всех стран – разные точки зрения, и наша задача – найти единую линию. В этот раз мы договорились не пойти на праздник ПАСЕ, показав, что не время праздновать.
– Вы делали доклад о наплыве трудовых мигрантов. А каковы последствия доклада?
– Мой доклад был представлен от политической группы ALDE. Цифры поражают воображение.
Украинских трудовых мигрантов насчитывается в Европе 4,5 млн, румынских – 3 млн, из Польши и Болгарии – 1 млн человек.
Мигранты сталкиваются с проблемами. Например, недавно Rus.Postimees сообщал о нелегальных мигрантах в школах Маарду, которые там учатся только благодаря доброй воле самоуправлений и администраций школ. И при отсутствии необходимой регистрации к 1 ноября эти дети должны быть отчислены из школ.
Считаю, что страны, откуда и куда приезжают мигранты, должны больше информировать этих людей об их обязанностях на новом месте жительства.
– Есть ли конкретные предложения по решению проблемы?
– Они касаются создания более позитивного имиджа мигрантов в принимающих их странах и более эффективного информирования, а также сотрудничества на государственном и муниципальном уровнях.
– Трудовые мигранты – это проблема для Эстонии?
– У меня двоякое к этому отношение. С одной стороны, не хватает квалифицированных рабочих кадров, и эту нишу готовы восполнить мигранты на более выгодных для работодателей условиях. Но есть и другая сторона проблемы: не все мигранты имеют квалификацию и являются хорошими специалистами. Они в основном работают в строительном секторе и обрабатывающей промышленности, и за ними нередко приходится переделывать работу. В небольших фирмах централизованного контроля качества работы нет.
– И что с этим делать?
– Не помешало бы, чтобы трудовые мигранты проходили через какой-то фильтр на предмет квалификации и профпригодности.
– Готовы ли вы поддержать партию EKRE в стремлении пересмотреть безвизовые отношения с Украиной?
– Я эту точку зрения не разделяю, потому что выступаю за открытую Европу и свободное передвижение трудовой силы.
Смотрите интервью в повторе!
- Чем занималась эстонская делегация на прошедшей октябрьской сессии?
- Каким образом делегация Эстонии вступила в группу «Балтия+», которая ставит своей целью противодействие России?
- В ноябре страны группы «Балтия+» соберутся в Киеве. Для чего?
- Мария Юферева-Скуратовски представила в Страсбурге доклад о наплыве трудовых мигрантов. Каковы последствия доклада?
- Есть ли конкретные предложения по решению проблемы?
Одежда ведущей: Luisa Spagnoli Estonia