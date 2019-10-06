Вс, 6.10.2019
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Рийгикогу в ноябре обсудит легализацию марихуаны

Марихуана. Иллюстративное фото.

ФОТО: Don Bendickson / PantherMedia / Don Bendickson

Социальная комиссия Рийгикогу в ноябре обсудит легализацию марихуаны. Несмотря на то, что подавляющее количество политиков парламента против легализации, вопрос будет рассматриваться при участии 4 комиссий, передает Rus.ERR.

Автор петиции "Эстония нуждается в реформе конопли" Оскар Лесмент говорит, что одна из целей реформы - снижение потребления конопли среди молодежи, передает "Актуальная камера".

"Мы не видим возможности, чтобы в Эстонии в ближайшее время можно было бы легализовать марихуану и провести эксперимент на жителях Эстонии, допустив коноплю в открытую продажу. Это означало бы резкий скачок потребления, что, в свою очередь, повлекло бы увеличение вреда для здоровья нации", - пояснил председатель социальной комиссии Рийгикогу от Центристской партии Тынис Мёльдер.

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