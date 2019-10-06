Социальная комиссия Рийгикогу в ноябре обсудит легализацию марихуаны. Несмотря на то, что подавляющее количество политиков парламента против легализации, вопрос будет рассматриваться при участии 4 комиссий, передает Rus.ERR.
Автор петиции "Эстония нуждается в реформе конопли" Оскар Лесмент говорит, что одна из целей реформы - снижение потребления конопли среди молодежи, передает "Актуальная камера".
"Мы не видим возможности, чтобы в Эстонии в ближайшее время можно было бы легализовать марихуану и провести эксперимент на жителях Эстонии, допустив коноплю в открытую продажу. Это означало бы резкий скачок потребления, что, в свою очередь, повлекло бы увеличение вреда для здоровья нации", - пояснил председатель социальной комиссии Рийгикогу от Центристской партии Тынис Мёльдер.