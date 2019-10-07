Михаил Кылварт: пусть этот бизнес будет подкошен!

Мэр Таллинна Михаил Кылварт ответил на вопросы Rus.Postimees в прямом эфире. Смотрите интервью в повторе!

Фрагмент беседы:

– В Эстонии уже был негативный пример борьбы с пьянством с помощью повышения акцизов. Таллинн опять наступает на те же грабли? Государство не смогло противостоять алкогольному лобби, а вы сможете дойти до конца в борьбе с мелкими барами и магазинами?

– Мы идем по другому пути. В случае изменения алкогольной политики сначала принимались решения, а потом их анализировали. Таллинн уже не один год анализирует ситуацию. И даже сейчас мы обращаемся ко все таллиннцам, предпринимателям и заинтересованным группам с просьбой сесть с нами за стол и вместе обсуждать эту тему.

Что касается глобального подхода, то есть такое представление, что если политик хочет поставить крест на своей политической карьере, он должен выйти с инициативой по ограничению продажи алкоголя. Отчасти это шутка, отчасти так и есть.

Но в тех вопросах, где интересы людей должны стоять выше сиюмитных политических целей, надо принимать правильные решения.

На мой взгляд, это правильное решение. И, кстати, наши коллеги из полиции не раз говорили о том, что эти ограничения необходимы.

– Ваши оппоненты утверждают, что данные меры подкосят малый и средний бизнес...

– Если этот бизнес выстраивается на том, чтобы продавать алкоголь в 7 утра, пусть он будет подкошен! Если алкогольные магазины открывают свои двери в непосредственной близости от школ и детских садов, значит бизнесу придется пойти на уступки или свернуть его в этом месте.

Подчеркну, что это локальные ограничения, которые не почувствуют на себе все жители Таллинна, как это было в случае с алкогольным акцизом.

– На фоне разговоров о легализации легких наркотиков (петиция уже в парламенте), ученые подтверждают, что если бы сегодня стоял вопрос о легализации алкоголя, его бы не разрешили. Реально ли вообще запретить торговлю алкоголем?

– Даже если в будущем когда-то мы сможем об этом говорить, то к этому нужно будет людей подвести. Прежде всего государство должно задуматься о превентивных мерах и формировании новой культуры, в том числе культуры питья. Это ориентир на будущее.

Здесь должна быть проведена очень широкая работа. Проблема не решается просто поднятием акциза по щелчку. Нужно ориентироваться на наших детей, чтобы они вели здоровый образ жизни.

И эта привычка должна закладываться у них с раннего возраста. Тогда большинство людей в будущем смогут по своей воле отказаться от алкоголя. И это будет правильно.

История знает немало примеров сухих законов. И все они были повернуты вспять. Хотя, что касается горбачевских реформ... Их принято критиковать, но на самом деле одним из эффектов было существенное сокращение потребления алкоголя.

Статистика также показала сокращение числа самоубийств.

Но, думаю, что радикальными способами в данном случае бороться нельзя!

Подробности - в видео!

Студия Postimees: готов ли Таллинн к запрету на алкоголь? / Одежда ведущей: Luisa Spagnoli Estonia ФОТО: Mihkel Maripuu

Чем вызваны новые ограничения? Кто оказывает противодействие?

В Эстонии уже был негативный опыт борьбы с пьянством через повышение акцизов. Таллинн наступает на те же грабли?

На фоне споров о легализации легких наркотиков ученые подтверждают, что если бы сегодня стоял вопрос о легализации алкоголя, его бы не разрешили. Реально ли вообще запретить алкоголь?

Не следует ли начать со слабоалкогольных напитков?