Студия Postimees: готов ли Таллинн к запрету на алкоголь?
Предложение мэра столицы по ужесточению продажи алкоголя вызвало новую волну споров. Оправданы ли санкции в отношении столичных баров и магазинов?
Мэр Таллинна Михаил Кылварт ответит на вопросы Rus.Postimees в прямом эфире. Смотрите интервью в 12:00!
- Чем вызваны новые ограничения? Кто оказывает противодействие?
- В Эстонии уже был негативный опыт борьбы с пьянством через повышение акцизов. Таллинн наступает на те же грабли?
- На фоне споров о легализации легких наркотиков ученые подтверждают, что если бы сегодня стоял вопрос о легализации алкоголя, его бы не разрешили. Реально ли вообще запретить алкоголь?
- Не следует ли начать со слабоалкогольных напитков?