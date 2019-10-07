Пн, 7.10.2019
Любые договоры с Россией, особенно в ситуации, когда Россия подчеркивает, что она не является одной из сторон конфликта, просто говорят о том, что российской дипломатии удалось навязать свою волю. Марко Михкельсон

Студия Postimees: готов ли Таллинн к запрету на алкоголь?
12:00

Предложение мэра столицы по ужесточению продажи алкоголя вызвало новую волну споров. Оправданы ли санкции в отношении столичных баров и магазинов?

Мэр Таллинна Михаил Кылварт ответит на вопросы Rus.Postimees в прямом эфире. Смотрите интервью в 12:00!

  • Чем вызваны новые ограничения? Кто оказывает противодействие?
  • В Эстонии уже был негативный опыт борьбы с пьянством через повышение акцизов. Таллинн наступает на те же грабли? 
  • На фоне споров о легализации легких наркотиков ученые подтверждают, что если бы сегодня стоял вопрос о легализации алкоголя, его бы не разрешили. Реально ли вообще запретить алкоголь?
  • Не следует ли начать со слабоалкогольных напитков?

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