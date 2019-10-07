Институт развития здоровья: 90% наркоманов начинают с конопли

Первым шагом на пути к тяжелым наркотикам для большинства зависимых была конопля, отметила в ток-шоу «Своя правда» на канале ETV+ специалист Института развития здоровья Алена Курбатова.
«90% употребляющих наркотики сами утверждают, что первым наркотиком для них была конопля. Это не значит, что 90% потребителей конопли впадают от нее в зависимость. По разным данным, таковых от 10 до 30%», - сообщила Курбатова.
«Точно задокументировано, что если у человека есть склонность к проблемам душевного здоровья, то конопля все эти проблемы усиливает (провоцирует психоз и т.д.). Здоровый и сильный человек может этого избежать. Но никогда не предугадаешь, к какой категории вы относитесь», - подчеркнула эксперт.
На рассмотрение Рийгикогу поступила петиция о легализации легких наркотиков. Эксперт подчеркивает, что, поднимая эту тему, важно понимать, где проходит граница: «Одно дело, если речь идет об употреблении конопли и ее производных в медицинских целях под наблюдением врача. Другое дело, когда мы говорим о полной легализации и бесконтрольном употреблении».