Институт развития здоровья: 90% наркоманов начинают с конопли

«90% употребляющих наркотики сами утверждают, что первым наркотиком для них была конопля. Это не значит, что 90% потребителей конопли впадают от нее в зависимость. По разным данным, таковых от 10 до 30%», - сообщила Курбатова.

«Точно задокументировано, что если у человека есть склонность к проблемам душевного здоровья, то конопля все эти проблемы усиливает (провоцирует психоз и т.д.). Здоровый и сильный человек может этого избежать. Но никогда не предугадаешь, к какой категории вы относитесь», - подчеркнула эксперт.