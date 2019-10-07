Психиатр: марихуана не менее опасна, чем тяжелые наркотики

«С научной точки зрения наркотики нельзя делить на слабые и сильные. Марихуана не менее опасна, чем другие наркотики», - подчеркнул доктор.

«При употреблении марихуаны ТНС (тетрагидроканнабинол) остается в мозгу на несколько недель», – сказал Каск. «А в жировых клетках и того более», – добавила социолог Юлия Кашина, многие годы проработавшая в реабилитационных центрах для наркоманов.

Антс Каськ констатировал, что мозг развивается до 40 лет, поэтому марихуану опасно употреблять в более раннем возрасте. Он назвал несостоятельными доводы о том, что возрастные ограничения на продажу марихуаны лицам моложе 21 года могли бы позволить избежать пагубного влияния на развитие мозга.

Автор петиции о легализации легких наркотиков Оскар Леэсмент предположил, что употребляющие могли бы проходить в обязательном порядке медосмотр. Юлия Кашина возразила: «С психиатром? Так это же дорого!»

«Невозможно предвидеть, способна ли вызвать такая трава у человека психоз или что-то еще. Мы точно знаем, что есть риск, и в длительной перспективе это плохо заканчивается», - констатировал доктор.

Он также добавил, что чаще всего одна проблема наслаивается на другую: «Крайне редко бывает так, чтобы человек употреблял только легкие наркотики, обычно он их сочетает с сигаретами и алкоголем, и ему кажется, что у него не возникает привыкания, так как одно чередуется с другим».