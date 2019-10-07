Пьяный водитель снес ограждение и врезался в автомобиль на парковке: одного человека госпитализировали

В воскресенье, 6 октября, около 17.25 на 101-м километре шоссе Таллинн-Нарва нетрезвый водитель вылетел с дороги, сообщила пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.
Инцидент имел место в Раквереской волости. Управлявший автомобилем Mazda 3 и находившийся в состоянии алкогольного опьянения 40-летний мужчина не справился с управлением в пологом левом повороте и вылетел с дороги. Автомобиль снес металлическое ограждение и врезался в стоявший на парковке автомобиль Toyota Corolla.
В результате ДТП пострадал находившийся в Mazda 37-летний пассажир , которого доставили в Ракверескую больницу. Как водитель, так и пассажир не пользовались ремнями безопасности.