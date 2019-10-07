В России идет бешеная борьба за лидерство, "Спартак" продолжает падение

"Локомотив", "Краснодар", "Ростов" и "Зенит" набрали по 26 очков после 12 матчей, сместив ЦСКА с первой строки чемпионата. ЦСКА пододвинул "Ростов", в очном матче обыграв москвичей 3:1. Ростовчане под руководством Валерия Карпина выдали лучший старт в истории клуба, одержав восемь побед в восьми матчах. Синхронные победы одержали и "Зенит", обыгравший "Урал" 3:1, "Локомотив", победивший 2:1 "Арсенал" и "Краснодар", с аналогичным счетом нанесший пятое подряд поражение московскому "Спартаку". Лидирует в таблице по дополнительным показателям "Локомотив", четверку замыкает "Зенит", а всего в одном балле от лидеров ЦСКА.