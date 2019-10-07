Черный уикэнд Манчестера

«Манчестер Сити» уступил «Вулверхэмптону» (0:2) в 8-м туре чемпионата Англии.

После этого поражения команда тренера Пепа Гвардиолы отстает от «Ливерпуля», занимающего первое место в АПЛ, на 8 очков.

«Манчестер Юнайтед» в гостях уступил «Ньюкаслу» (0:1).

Единственный гол забил 21-летний хавбек «сорок» Шон Лонгстафф, которым клуб из Манчестера интересовался летом.

«МЮ» набрал лишь одно очко в трех последних играх Премьер-лиги и занимает 12-е место в таблице, имея в активе 9 очков.

Серия команды Оле-Гуннара Сульшера без побед во всех турнирах достигла пяти матчей – два поражения и три ничьих. В в конце прошлого сезона у «Манчестер Юнайтед» была серия из шести матчей без побед, передает Sports.ru.