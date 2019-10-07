Черный уикэнд Манчестера

"Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед" потерпели поражения в матчах восьмого тура Английской Премьер-лиги. "Юнайтед" опустились во вторую половину таблицы, а "Сити" увеличил отставание от "Ливерпуля" до восьми очков.
«Манчестер Сити» уступил «Вулверхэмптону» (0:2) в 8-м туре чемпионата Англии.
После этого поражения команда тренера Пепа Гвардиолы отстает от «Ливерпуля», занимающего первое место в АПЛ, на 8 очков.
«Манчестер Юнайтед» в гостях уступил «Ньюкаслу» (0:1).
Единственный гол забил 21-летний хавбек «сорок» Шон Лонгстафф, которым клуб из Манчестера интересовался летом.
«МЮ» набрал лишь одно очко в трех последних играх Премьер-лиги и занимает 12-е место в таблице, имея в активе 9 очков.
Серия команды Оле-Гуннара Сульшера без побед во всех турнирах достигла пяти матчей – два поражения и три ничьих. В в конце прошлого сезона у «Манчестер Юнайтед» была серия из шести матчей без побед, передает Sports.ru.
"Ливерпуль" сумел дожать "Лестер", победив 2:1 и продолжает свою победную серию, достигшую с начала сезона восьми матчей. "Лестер" с третьей строки сместил "Арсенал", переигравший 1:0 "Борнмут". Поправил свое турнирное положение и "Челси": победа над "Саутгемптоном" 4:1 позволила "синим" взобраться на пятую строку АПЛ.