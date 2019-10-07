Таллинн выступает за ограничение продажи алкоголя по всей стране

Поскольку у власти в Таллинне и на Тоомпеа находятся центристы, этот план вполне могут осуществить. Вице-мэр Таллинна Калле Кландорф заявил, что мэрия уже обсуждала возможное ограничение продажи спиртного, но работа над проектом постановления приостановили, поскольку власти хотели привлечь к обсуждению большее число людей.

Власти Таллинна хотят ввести правило, чтобы алкогольные магазины располагались не ближе 150 от школ и детских садов. По предварительным данным, это может привести к закрытию 14 торговых точек.

На встрече председателей фракций столичного горсобрания представитель «Отечества» Март Луйк предложил провести анализ, чтобы понять, какое количество людей и предприятий данное ограничение затронет.

«Что тут можно изучать и анализировать? Есть полицейская статистика, имеется статистика смертей от алкоголя. Что еще нужно? - вопрошает Кландорф. – Когда государство ввело ограничение, что спиртное можно продавать с 10 утра до 22 вечера, то в Таллинне число тяжких телесных повреждений сократилось на 36 процентов, количество серьезных нарушений общественного порядка на 33 процента, а число случаев физического насилия на 13 процентов».

По мнению Кландорфа, предложение оппозиции заниматься каждым конкретным случаем в отдельности нельзя воспринимать всерьез, поскольку все осложняют действующие в Эстонии законы. В качестве примера он привел находящийся в Пыхья-Таллинне магазин, где раньше несовершеннолетним регулярно продавали спиртное. Каждый раз, когда предприятие попадалось на нарушении закона, собственник магазина просто доставал из ящика стола документы на имя новой фирмы и продолжал деятельность с чистого листа. По убеждению вице-мэра, именно по такому же принципу якобы действовали собственники баров на улице Суур-Карья в так называемом Бермудском треугольнике.

«В 2015 году мы начали вводить ограничения для действовавших в Старом городе предприятий. Они действовали в отношении девяти баров. Разумеется, собственники сразу же обратились в суд. В итоге город одержал победу в суде, но поскольку решение касалось предприятий, а не конкретного места, то вскоре бары возобновили свою деятельность, поскольку фирмы собственников просто сменили названия. И ни один закон этого не запрещает», - вспоминает Кландорф.

В то же время Кландорф сообщил, что в конечном итоге предприятиям все же пришлось изменить модель работы, поэтому обстановка в Старом городе несколько улучшилась.

«Наше предложение заключается в том, чтобы в закон внесли поправки, согласно которым продажа алкоголя в барах в предшествующую началу рабочей недели ночь велась до двух часов ночи. А в предшествующую выходным ночь продажа спиртного велась до трех часов ночи. В то же время местным самоуправлениям могли бы предоставить возможность введения исключений из правил. Местные власти смотрели бы на то, как обстоят дела с преступностью и нарушением общественного порядка в конкретном месте, чтобы решать, до какого времени может работать тот или иной бар», - пояснил Кландорф.

В Пыхья-Таллинне Кландорф привел в пример два питейных заведения, которые доставляют больше всего хлопот. Хотя всего в этом районе столицы работает 241 увеселительное заведение — включая рестораны, бары, бистро, кафе и так далее.

«Первый — это бар "Три льва", который находится по адресу Копли, 14. Он работает с 18 до 6 утра. Второй — бар "Веста" на улице Теэстузе, который открыт с 12 до двух часов ночи», - сообщил вице-мэр. По его словам, в обозримом будущем эти бары не смогут рассчитывать на столь долгое время работы. В качестве положительного примера он привел творческий городок Теллискиви, где располагается довольно много баров и ресторанов, но поскольку в непосредственной поблизости от этого места нет жилых домов, для располагающихся в этом месте питейных заведений могли бы действовать не такие жесткие ограничения, как, например, в случае бара, располагающегося в подвале многоквартирного дома.