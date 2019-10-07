Школьная травля по-другому: молодые учителя увольняются с работы из-за унижений со стороны родителей

Например, когда один отец постоянно затевал с ней ссоры, и она рассказала об этом школе, вмешался директор, который сам вызвал родителя на разговор в школу. «Можно же, конечно, подумать, что общаешься как с любым другим взрослым человеком. Но общение учителя с родителей неизбежно является чем-то другим»,- признает учитель.

Для того чтобы общение работало, по словам Эве Эйсеншмидт, нужно с самого начала установить правила игры: «Родительские собрания проводятся не только для того, чтобы рассказать, как классно у нас в школе, и каковы наши результаты, но и для того, чтобы мы говори об обучении».

«Если родитель не понимает, как учат и зачем теперь делают иначе, то он начинает нападать. А если у какого-то родителя уже имеется негативное предубеждение по отношению к учителю, то в школе должна иметься ясная опорная система»,- добавила она. В любом случае с плохой рабочей средой, по ее словам, нужно заниматься очень быстро: «Нам нужно проделать большой путь, чтобы школа и тамошняя культура стали разумной рабочей средой для учителя. Если мы не вырвемся из ставшей традиционной среды, то скоро у нас появятся классы, где учителей уже просто не будет».

Меэли Мийдла-Ванаталу, заместитель генерального директора Трудовой инспекции

Заместитель генерального директора Трудовой инспекции Меэли Мийдла-Ванаталу. ФОТО: MIHKEL MARIPUU/PM/SCANPIX BALTICS

Вспоминается случай, когда у нового учителя-предметника возник конфликт с одним учеником, чьи родители являлись учителями той же школы. По описаниям учителя, ученик отказывался работать на уроках, заявляя, что учитель не владеет предметом. Так ему якобы сказали дома.

Учитель попросил завуча вмешаться, но разговор с учеником и родителями не помог. И директор не смог решить проблемы.

Уже в ноябре того же учебного года весь класс отказался работать на уроке. Родители учеников этого класса собрали подписи, чтобы школа заменила учителя или прекратила с ней трудовые отношения. Обращение было отправлено и директору, который вызвал учителя и предупредил, что если жалобы продолжат поступать, то ее трудовой договор будет расторгнут. Причем без внимания было оставлено то обстоятельство, что инициатором сбора подписей стал родитель-учитель той же школы, который раньше преподавал этот предмет, то есть с приходом нового учителя потеря часть рабочей нагрузки. В других классах у того же учителя проблем не было.

Учитель проработал в этой школе до конца календарного года, а в январе здоровье не позволило работать дальше, она на долгое время ушла на больничный и в итоге ушла из школы. Ее часы до конца года получил назад родитель, с поведения ребенка которого и началась вся эта заварушка.

Понятно, что на руководстве школы лежит огромная ответственность и сложная роль, но учителя и их проблемы не должны оставаться без внимания. Ими нужно заниматься осознанно и умело, при необходимости привлекая консультантов.