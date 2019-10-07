Терроризировал жительниц Эстонии: любовник-аферист получил запрет на общение

Суд назначил Алару Микфельту, которого обвиняют в получении мошенническим путем у женщин более миллиона евро, запрет на общение, поскольку он стал терроризировать своих жертв по телефону, даже находясь в тюрьме предварительного заключения.
«Поскольку для Алара Микфельта действует запрет на общение, побеседовать с ним напрямую невозможно до начала судебного производства», - говорится в отправленном Postimees комментарии представителя Пыхьяской окружной прокуратуры.
По данным Postimees, запрет на общение действовал для Микфельта еще во время досудебного следствия, но в связи с его передачей под суд срок этих постановлений истек. Сразу после этого, в августе и сентябре, Микфельт начал звонить из тюрьмы нескольким жертвам – которым по-прежнему говорил о совместном светлом будущем, которым обещал деньги.
Без стабильной жизни и работы Алар Микфельт в период с 2015 до 2019 играл перед найденными на сайтах знакомств женщинами обеспеченного и чрезвычайно заботливого мужчину, и выманил у них более миллиона евро.
Согласно обвинению, всего жертв было 16. Он получал деньги за дома и квартиры, которые он показывал жертвам только издалека или из окна машины.
Последний инцидент, обнаруженный прокуратурой, произошел 28 февраля, когда Тийна потеряла 15 000 долларов в связи с обещанным BMW. Большая сумма для жертвы, но все же небольшая по сравнению с тем, сколько ему удалось выманить в прошлом году у владелицы одного из эстонских предприятий.
400 000 евро - это сумма, которую женщина, управляющая своей компанией, взяла из кассы компании и отдала Микфельту в течение года. Он обещал купить общую квартиру в недавно построенном доме на Кадака-теэ, 145.
Микфельт попался после того, когда две жертвы поговорили между собой и обратились в полицию.
Правоохранительные органы задержали 47-летнего Микфельта 21 марта, суд начнется в феврале следующего года. За аналогичное преступление он был осужден также в 2007 году.