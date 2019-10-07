Терроризировал жительниц Эстонии: любовник-аферист получил запрет на общение

«Поскольку для Алара Микфельта действует запрет на общение, побеседовать с ним напрямую невозможно до начала судебного производства», - говорится в отправленном Postimees комментарии представителя Пыхьяской окружной прокуратуры.

По данным Postimees, запрет на общение действовал для Микфельта еще во время досудебного следствия, но в связи с его передачей под суд срок этих постановлений истек. Сразу после этого, в августе и сентябре, Микфельт начал звонить из тюрьмы нескольким жертвам – которым по-прежнему говорил о совместном светлом будущем, которым обещал деньги.

Без стабильной жизни и работы Алар Микфельт в период с 2015 до 2019 играл перед найденными на сайтах знакомств женщинами обеспеченного и чрезвычайно заботливого мужчину, и выманил у них более миллиона евро.

Согласно обвинению, всего жертв было 16. Он получал деньги за дома и квартиры, которые он показывал жертвам только издалека или из окна машины.

Последний инцидент, обнаруженный прокуратурой, произошел 28 февраля, когда Тийна потеряла 15 000 долларов в связи с обещанным BMW. Большая сумма для жертвы, но все же небольшая по сравнению с тем, сколько ему удалось выманить в прошлом году у владелицы одного из эстонских предприятий.

400 000 евро - это сумма, которую женщина, управляющая своей компанией, взяла из кассы компании и отдала Микфельту в течение года. Он обещал купить общую квартиру в недавно построенном доме на Кадака-теэ, 145.

Микфельт попался после того, когда две жертвы поговорили между собой и обратились в полицию.