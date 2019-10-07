Конкурент в гневе: Cirkle K подозревает Alexela в нарушении правил

В тот день Alexela в разосланном пресс-релизе сообщила, что с 10 до 11 часов автомобили, работающие на «зеленом» газе, можно заправить биометаном по нулевой цене на заправках в Тарту, Выру, Юри и Таллинне — на станциях в Сикупилли и Пяэскюла.

Центр инвестиций в окружающую среду (KIK) принял решение об оказании государственной помощи фирмам Alexela Oil AS и Alexela Tanklad OÜ для строительства заправочных станций с метаном, а также об инвестиционной помощи, предоставляемой для сооружения местной инфраструктуры на общую сумму в 1,5 млн евро.

«Применение биометана поддерживает государство такими льготными мерами как освобождение от акциза, субсидии на производство биометана, обязательство использовать биометан для нужд муниципального транспорта. То есть, крайне важно, чтобы в рамках мер государственной поддержки производства и применения биометана, государственная помощь использовалась бы целесообразно, не искажала бы состояние рынка и способствовала бы законному использованию государмственного ресурса», - отмечается в обращении представляющего интересы фирмы Circle K адвокатского бюро Nove OÜ к Министерству экономики и инфраструктуры, Министерству финансов и к Центру инвестиций в окружающую среду.