Эксперты: пенсионную реформу можно сравнить с отменой ПДД

«Понятно, что грядет реформа II пенсионной системы. Следующий вопрос – что будет дальше? Говоря о минусах и плюсах изменений в законе, мы должны думать об ответственности, которая сопутствует свободе. Если я решаю не накапливать пенсию, то кто-то должен будет ее выплачивать. Если мы пустим пенсионные деньги на ветер, то через 30 лет мы будем объяснять своим детям, что он должны нас содержать», - сказал руководитель пенсионного подразделения Luminor Baltikum Расмус Пиккани.

По его словам, поспешная реформа напоминает отмену ПДД. «Мы говорим, что люди умные и понимают, каким образом происходит дорожное движение. Но в нем участвую не только я, но и многие другие, на которых влияют мои маневры и наоборот. Что ты сделаешь со своей разумностью, если встречная машина ведет себя по непонятным правилам дорожного движения?», - спрашивает Пиккани.

О результатах пенсионной реформы можно гадать на кофейной гуще

Инвестор Райво Хейн посоветовал продолжать делать накопления. «Если посмотреть на статистику, то какие портфели на протяжении времени принесли больше всего доходности? Те, которые были забыты или те, чьи владельцы умерли. Мы тут меняем систему, которой 20 лет, но сама система это как вклад – он начнет работать потом. На результат мы должны смотреть через 50-70 лет, - сказал Хейн. - Результаты пенсионной реформы мы можем предсказать только если на кофейной гуще. Мы не знаем, как начнут себя вести банки, как начнут вести себя люди».

Опыт других стран: спешить не стоит

По словам аналитика Praxis Магнуса Пийритса, сейчас все европейские страны занимаются этой же проблемой – изменяющейся демографической ситуацией, двигающей границы достаточности пенсионных накоплений. «Для смягчения ситуации и в других странах тем или иным способом увеличивают ответственность самих людей за обеспечение дохода в старости. Проблема в том, что это требует от людей большей финансовой грамотности. Есть реальная опасность, что деньги будут потрачены впустую», - сказал Пийритс.

«Поскольку будущая пенсия зависит от прошлых и будущих решений, систему нельзя изменять в спешке, поскольку следует учесть много факторов», - добавил Пийритс.

Принявший участие в мероприятии президент Литовского союза инвестиционных и пенсионных фондов Шарунас Рузгис привел в качестве примера недавнюю пенсионную реформу в Литве. «Положительно, что в результате дискуссий, происходящих вокруг реформы, повышается осведомленность людей касательно пенсии, а также интерес больше вкладывать в свои сбережения. Но это уже третья крупная реформа, в результате которой доверие людей к системе падает, растет неуверенность в своем будущем. Картинку также не улучшили неуклюжие правовые акты по выплатам, и почти номинальная денежная поддержка от государства», - прокомментировал Рузгис.

Бывший президент Эстонского Банка Ардо Ханссон в ходе дискуссии привел в пример пенсионную реформу в Польше. «Прошлую пенсионную систему в Польше убрали, после этого через пару лет правительство поняло, смотря на последствия, что нужно начинать строить похожую систему», - сказал Ханссон. «Реформа делает слишком большие ставки на мощность I ступени. Если останется только I ступень, то вся пенсионная система начнет зависеть от экономики и решений политиков», - добавил Ханссон.

Опасность: легко поддающиеся влиянию накопители пенсии

По словам ведущего специалиста в области поведенческих наук Kantar Emor Хейди Рейнсон, выступившей на утреннем пенсионном мероприятии Luminor, потребительское поведение показывает, что в принятии решения процент скидки чаще всего более заметен, чем конечная цена товара. «В дебатах по поводу II ступени фокус также ушел в проценты – если доходность слишком низкая, то накопления кажутся неразумными. Конечно, у этого есть своя финансовая логика, но концентрируясь на процентных ставках мы можем забыть, что накопление и сбережение денег на будущее – это уже само по себе ценно», - прокомментировала Рейнсон.