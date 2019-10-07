Coop Pank стал предлагать в магазинах автолизинг

Руководитель направления лизинга Coop Pank Мартин Ильвес отметил, что все больше людей рассматривают автомобиль в качестве постоянных транспортных расходов и решение принимается в отношении соответствующего возможностям семейного бюджета лизингового платежа: «Мы проделали большую работу с тем, чтобы месячный лизинговый платеж был максимально выгодным – автомобиль можно приобрести с нулевым первым взносом, а к концу пятилетнего периода аренды пользования остаточная стоимость автомобиля составит 45%. Это дает возможность предложить посильные месячные платежи».

По словам Ильвеса, процесс покупки машины стал удобнее. Если обычно клиент обращается в автосалон, представляет лизинговое ходатайство, после чего следует ответ банка, то в магазинах Coop в отношении интересующей модели Toyota можно представить предварительно заполненное ходатайство в Интернете и отправляться в салон уже когда первичное решение по предоставлению лизинга будет вынесено. «Мы хотим упростить жизнь клиентов. Мы движемся к тому, чтобы клиент мог ознакомиться с лучшими предложениями прямо в магазинах Coop», - пояснил Ильвес.

Сумма лизингового платежа по самой дешевой модели Toyota Yaris начинается от 145 евро, а по самой дорогой Toyota Land Cruiser – от 469 евро в месяц. Начальный взнос составляет 0%, процентная ставка аренды пользования без платы за договор начинается от 2,9%, а остаточная стоимость автомобиля по истечении 5-летнего периода лизинга составит 45%.

В крупных магазинах Coop можно даже увидеть некоторые предлагаемые автомобили. По словам Ильвеса, Coop Pank планирует в будущем таким же образом предлагать и другую технику, например, ATV.