СМИ: ехавший из Таллинна микроавтобус перевернулся в Ленобласти, пострадали девять человек

ДТП произошло около восьми утра 7 октября на 89-м километре трассы "Нарва" в районе деревни Зимитицы, сообщает портал 47news со ссылкой на российскую дорожную полицию.

По его данным, частный микроавтобус, ехавший из Таллинна в Нижний Новгород, вылетел в этом месте в кювет и опрокинулся на бок. В результате аварии травмы получили, по предварительным данным, девять человек.