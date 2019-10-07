Пн, 7.10.2019
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  • СМИ: ехавший из Таллинна микроавтобус перевернулся в Ленобласти, пострадали девять человек

СМИ: ехавший из Таллинна микроавтобус перевернулся в Ленобласти, пострадали девять человек

Микроавтобус из Эстонии попал в ДТП в Ленинградской области.

ФОТО: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

По предварительным данным, девять человек получили травмы в аварии на трассе в Волосовском районе Ленинградской области. Микроавтобус, двигавшийся из Прибалтики в Нижний Новгород, вылетел в кювет и опрокинулся, рассказали 47news в дорожной полиции.

ДТП произошло около восьми утра 7 октября на 89-м километре трассы "Нарва" в районе деревни Зимитицы, сообщает портал 47news со ссылкой на российскую дорожную полицию.

По его данным, частный микроавтобус, ехавший из Таллинна в Нижний Новгород, вылетел в этом месте в кювет и опрокинулся на бок. В результате аварии травмы получили, по предварительным данным, девять человек.

Обстоятельства ДТП выясняются. В "Управлении федеральных автомобильных дорог "Северо-Запад" заявили, что претензий к состоянию дорожного покрытия нет.

Фотографии с места ДТП доступны по данной ссылке.

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