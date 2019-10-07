Исповедь сотрудника Danske: деньги были главным, остальное не важно

Госпрокуратура предъявила подозрения Мурникову и 11 другим бывшим сотрудникам Danske. В 2009-2015 годах, по его словам, начальство ставило задачу обслужить как можно больше нерезидентов.

«Весь бизнес с нерезидентами основывался на одном принципе: все зарабатывали деньги на трансграничных сделках, поскольку нерезиденты должны были платить за каждую сделку 90 долларов», - сказал Мурников, по словам которого, расходы по одной сделке составляли для Danske всего один доллар.

К 2013 году, когда банк зарабатывал на бизнесе с нерезидентами наибольшую прибыль, у банкиров эстонского филиала Danske требовали, чтобы они заключали с 4000 клиентов в основном из стран бывшего СССР около полумиллиона сделок.

По словам Мурникова, у него есть конкретный план: с 300 клиентами было необходимо заключить в год 40 000 сделок, чтобы получить бонус. Количество сделок, по его словам, было единственным критерием, по которому определяли, получит работник бонус или нет.

«Ты был напрямую мотивирован заполучить как можно больше клиентов. Все остальное было неважно», - добавил он.

Представитель Danske сказал Bloomberg, что, поскольку власти по-прежнему расследуют отмывание денег, они не могут комментировать более того, что уже опубликовано во внутреннем аудите в сентябре прошлого года.

Danske находится под следствием в связи с отмыванием денег в Дании, Эстонии, Франции, Германии, Соединенном Королевстве и США.

Эстонский филиал Danske Bank начал 1 октября процедуру ликвидации и на данный момент, по сути, вышел из банковской деятельности.

В феврале 2019 года Финансовая инспекция сделала Danske Bank предписание прекратить деятельность в Эстонии. Причиной послужили случаи в эстонском филиале, связанные с портфелями клиентов-нерезидентов в период с 2007 по 2015 годы.

В связи с этим эстонский филиал во вторник начал процедуру ликвидации. «Это означает, что Danske Bank в Эстонии, в принципе, вышел из банковской деятельности и остались лишь некоторые технические вопросы. Деятельностью филиала теперь управляет комитет по ликвидации», - отметил банк.