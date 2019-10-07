Пн, 7.10.2019
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Контавейт продолжила падение в рейтинге WTA

Анетт Контавейт

ФОТО: AFP7 / ZUMAPRESS.com

В опубликованном рейтинге женской теннисной ассоциации (WTA) Анетт Контавейт снова уступила свои позиции.

По сравнению с прошлой неделей Контавейт, которая не сумела защитить свои рейтинговые очки вследствие травмы, потеряла одну позицию и теперь располагается на 26-м месте. Еще одна эстонская теннисистка Кайа Канепи поднялась на 109-е место.

Лидирует в рейтинге австралийка Эшли Барти, за ней следуют Каролина Плишков из Чехии и японка Наоми Осака, вытеснившая из тройки лидеров украинку Элину Свитолину.

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