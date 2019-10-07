Дети устроили террор Центру тревоги

«В течение дня с двух номеров был сделан 31 звонок, - рассказал передаче Reporter руководитель группы планирования Центра тревоги. – Содержание звонков: какой сегодня день, какая неделя, какой месяц. Большинство звонков – просто молчание».

Но один звонок поднял на уши оперативные службы. В 18.45 в Центр тревоги сообщили, что в Ляэне-Вирумаа семилетний ребенок упал в озеро Ао. На данный вызов отреагировали спасатели трех уездов, всего шесть команд, в том числе из Коеру и Ярва-Яани. Были вызваны и медики.

Спасатели напомнили, что из-за ложного вызова кто-то реально попавший в беду может остаться без своевременной помощи.

Каясте призвал родителей побеседовать с детьми и объяснить им, что номер 112 предназначен для экстренных ситуаций.

Хотя эти звонки были сделаны с телефонов без сим-карт, полиции удалось установить личности звонивших. Детей и их родителей ждет долгая беседа со стражами правопорядка.