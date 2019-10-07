Ущерб в 22 000 евро: житель многоквартирного дома устроил пожар у соседей

«В мае этого года в Ида-Вирумаа имел место пожар, начавшийся на балконе многоквартирного дома. Экспертиза показала, что в результате небрежности соседа с верхнего этажа окурок упал на расположенный ниже балкон, после чего загорелась целая квартира. Суммарный ущерб составил около 22 000 евро, а восстановительные работы завершились лишь в сентябре», - сказала руководитель группы страхования имущества PZU Марге Хабакукк.

К сожалению, всего через несколько дней собственник восстановленной квартиры обнаружил на балконе след от нового сгоревшего окурка, хотя в квартире курильщиков нет.

Найденный недавно след сгоревшего окурка. ФОТО: PZU

«Это показывает, что происшествие ничему не научило. Задачей квартирных товариществ является запретить курение на балконах. Это в интересах всех собственников квартир и поможет сократить риск возгораний», - отметила Хабакукк.