Ущерб в 22 000 евро: житель многоквартирного дома устроил пожар у соседей
В квартире клиента PZU Kindlustus (PZU) в этом году случился пожар. Экспертиза показала, что причиной возгорания стал окурок соседа сверху. Страховая компания призывает квартирные товарищества ограничить курение на балконах и террасах.
«В мае этого года в Ида-Вирумаа имел место пожар, начавшийся на балконе многоквартирного дома. Экспертиза показала, что в результате небрежности соседа с верхнего этажа окурок упал на расположенный ниже балкон, после чего загорелась целая квартира. Суммарный ущерб составил около 22 000 евро, а восстановительные работы завершились лишь в сентябре», - сказала руководитель группы страхования имущества PZU Марге Хабакукк.
К сожалению, всего через несколько дней собственник восстановленной квартиры обнаружил на балконе след от нового сгоревшего окурка, хотя в квартире курильщиков нет.
«Это показывает, что происшествие ничему не научило. Задачей квартирных товариществ является запретить курение на балконах. Это в интересах всех собственников квартир и поможет сократить риск возгораний», - отметила Хабакукк.
В 2017 году на основании Закона о табаке министерство социальных дел проанализировало возможный запрет курения на балконах и в окнах, и пришло к выводу, что к проблеме следует подойти посредством квартирных товариществ – тему нужно поднять на общем собрании и добавить соответствующие положения в правила распорядка товарищества.