На стройке произошло обрушение: один человек погиб, еще один госпитализирован

В Вильяндимаа на стройке школьного стадиона в Хеймтали в понедельник до полудня произошло обрушение траншеи глубиной до четырех метров. Один человек погиб и еще один пострадал, сообщает Sakala.

Погибший в момент обвала находился на дне траншеи и его полностью завалило землей.

Второй рабочий находился выше. Он был в сознании и мог дышать, на помощь ему поспешили другие строители и затем прибывшие на место спасатели. На машине скорой помощи пострадавшего доставили в больницу, поскольку он получил травмы.

Как сообщает пресс-секретарь Лыунаского спасательного центра, спасатели прибыли на место через девять минут и сразу приступили к спасательным работам. Пострадавшего, лицо которого не было завалено землей, удалось вытащить живым. "На поиски и выкапывание второго человека потребовалось более получаса. К сожалению, его жизнь не удалось спасти", - сообщили в пресс-службе.

Установлением обстоятельств и причин обрушения занимается полиция и Трудовая инспекция.

Несчастный случай произошел возле Хеймталиской школы, где с сентября началось строительство стадиона.

ФОТО: Спасательный департамент

Для расследования случившегося прокуратура возбудила уголовное дело по статье, которая предусматривает игнорирование требований безопасности труда. Прокурор Марья-Лийна Талимаа сказала, что если человек погибает во время выполнения рабочих обязанностей, прокуратура, безусловно, должна расследовать это и установить, что привело к такому серьезному происшествию.

Были ли нарушены требования безопасности труда и какие, прокуратура через три часа после трагического инцидента не смогла сказать. Если в это деле виновным будет признан какой-то человек, ему может грозить тюремное заключение сроком до пяти лет. В случае, если виновной будет признана строительная фирма, в качестве наказания будет денежный штраф.