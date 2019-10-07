На стройке произошло обрушение: один человек погиб, еще один госпитализирован
Спасатели в понедельник в 11.47 получили сообщение, что в десятке километров от Вильянди, в Хеймтали на стройке произошло обрушение. Под завалом оказались двое, но спасти удалось только одного.
В Вильяндимаа на стройке школьного стадиона в Хеймтали в понедельник до полудня произошло обрушение траншеи глубиной до четырех метров. Один человек погиб и еще один пострадал, сообщает Sakala.
Погибший в момент обвала находился на дне траншеи и его полностью завалило землей.
Второй рабочий находился выше. Он был в сознании и мог дышать, на помощь ему поспешили другие строители и затем прибывшие на место спасатели. На машине скорой помощи пострадавшего доставили в больницу, поскольку он получил травмы.
Как сообщает пресс-секретарь Лыунаского спасательного центра, спасатели прибыли на место через девять минут и сразу приступили к спасательным работам. Пострадавшего, лицо которого не было завалено землей, удалось вытащить живым. "На поиски и выкапывание второго человека потребовалось более получаса. К сожалению, его жизнь не удалось спасти", - сообщили в пресс-службе.
Установлением обстоятельств и причин обрушения занимается полиция и Трудовая инспекция.
Несчастный случай произошел возле Хеймталиской школы, где с сентября началось строительство стадиона.
Для расследования случившегося прокуратура возбудила уголовное дело по статье, которая предусматривает игнорирование требований безопасности труда. Прокурор Марья-Лийна Талимаа сказала, что если человек погибает во время выполнения рабочих обязанностей, прокуратура, безусловно, должна расследовать это и установить, что привело к такому серьезному происшествию.
Были ли нарушены требования безопасности труда и какие, прокуратура через три часа после трагического инцидента не смогла сказать. Если в это деле виновным будет признан какой-то человек, ему может грозить тюремное заключение сроком до пяти лет. В случае, если виновной будет признана строительная фирма, в качестве наказания будет денежный штраф.
В 2009 году в Мустла во время обрушения в траншее погиб один мужчина, а второй отделался открытым переломом ноги. Во время досудебного следствия выяснилось, что у трехметровой траншеи отсутствовала опора. В рамках уголовного дела обвинения были предъявлены как предприятию Teede REV-2, так и руководителям объекта и проекта. Суд наказал фирму за нарушение штрафом в 6400 евро, в отношении двух отданных под суд обвинения были сняты из-за отсутствии общественного интереса и небольшой степени вины.