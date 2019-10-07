На стройке произошло обрушение: под землей находятся пострадавшие люди
Спасатели в понедельник до полудня получили сообщение, что в десятке километров от Вильянди, в Хеймтали на одной стройке произошло обрушение. Один человек погиб, еще один пострадал.
По предварительным данным, на стройке произошел обвал грунта и под землей находятся пострадавшие люди.
К 12.25 удалось достать одного мужчину. "Он на носилка и находится в сознании", - сообщает журналист Sakala Алисе Локк с места событий.
Несчастный случай произошел возле Хеймталиской школы, где с сентября началось строительство стадиона.
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