Пн, 7.10.2019
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  • На стройке произошло обрушение: под землей находятся пострадавшие люди

На стройке произошло обрушение: под землей находятся пострадавшие люди
Один человек погиб

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Одного человека удалось достать из-под завалов. Он в сознании передан медикам скорой помощи.

ФОТО: Marko Saarm

Спасатели в понедельник до полудня получили сообщение, что в десятке километров от Вильянди, в Хеймтали на одной стройке произошло обрушение. Один человек погиб, еще один пострадал.

По предварительным данным, на стройке произошел обвал грунта и под землей находятся пострадавшие люди.

К 12.25 удалось достать одного мужчину. "Он на носилка и находится в сознании", - сообщает журналист Sakala Алисе Локк с места событий.

Несчастный случай произошел возле Хеймталиской школы, где с сентября началось строительство стадиона.

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