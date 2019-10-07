Вопрос читателя: когда работодатель обязан компенсировать покупку очков?

Также я хотел бы знать, должен ли работодатель компенсировать полную стоимость очков (стекла и оправа), или внутри предприятия может быть установлено правило, что там компенсируется, например, стоимость стекол до 100 евро, а остальное, то есть оправу, оплачивает сам работник?»

Отвечает Пирет Кальюла, консультант по рабочей среде Трудовой инспекции:

«Работодатель должен компенсировать предназначенные для работы с монитором очки или иные, корректирующие остроту зрения вспомогательные средства в случае, если выполнены два условия: работник прошел проверку состояния здоровья у врача по гигиене труда, и острота зрения работника снизилась.

В постановлении правительства сказано, что работодатель обязан организовывать проверку состояния здоровья для проводящего хотя бы половину рабочего времени у мониторов работника, в ходе которой проверяют глаза и зрение, учитывая установленные для конкретного работника врачом по гигиене труда или глазным врачом сроки, но не реже чем один раз в три года, или по требованию работника в случае проблем со зрением, возникших при работе с мониторами.

Обязанность компенсировать покупку очков или иных корректирующих остроту зрения вспомогательных средств исходит из того же постановления: если в ходе проверки состояния здоровья выяснится, что острота зрения работника снизилась, работодатель должен на основании справки врача приобрести предназначенные для работы с монитором очки или иные корректирующие остроту зрения вспомогательные средства, или по договоренности с работниковм компенсировать их стоимость.

Обязанность компенсировать покупку очков не зависит от того, изменилась ли острота зрения от работы у данного работодателя или нет. Снижение остроты зрения в понятии постановления не предполагает сравнения с каким-то периодом времени, начиная с которого зрение начало падать. Тут предполагается ситуация, при которой острота зрения работника не позволяет ему выполнять служебные обязанности, и для этого необходимы вспомогательные средства. Исходя из этого, у работника (и у нового работника после первой проверки состояния здоровья) есть право получить компенсацию стоимости очков.

А порядок компенсации стоимости очков назначает уже работодатель: например, максимальную сумму компенсации, сумму отдельно за стекла и оправы, или иные варианты, а также какие документы работник для этого должен предоставить. Размер компенсации работодатель назначает исходя из своих возможностей. Правовыми актами сумма компенсации не определена. Размер назначенной суммы компенсации должен быть достаточным, чтобы работник мог купить себе очки. Компенсировать нужно стоимость как стекол, так и оправ, поскольку нельзя же носить стекла без оправы.