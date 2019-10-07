Нобелевский комитет объявил лауреатов премии по медицине

В 2018 году Нобелевскую премию по медицине получили американец Джеймс Эллисон и японец Тасуку Хондзё за открытие имуннотерапии раковых опухолей, которая проводится путем ингибирования отрицательной иммунной регуляции. Годом ранее лауреатами стали ученые из США Джеффри Холл, Майкл Росбаш и Майкл Янг, исследовавшие механизмы функционирования биологических часов человека, животных и растений.

Премию в области физиологии и медицины присуждает Королевский Каролинский медико-хирургический институт Стокгольма, в его Нобелевскую ассамблею входит 50 человек. В общей сложности Нобелевская премия по медицине вручалась 109 раз, ее лауреатами до 2018 года включительно становились 216 человек, из них лишь 12 женщин.

8 октября Нобелевский комитет назовет лауреатов премии по физике, 9 октября - по химии, 10 октября - по литературе. В последний день "нобелевской недели" станет известно имя лауреата премии мира, одной из фавориток в этой категории считается шведская экологическая активистка Грета Тунберг.