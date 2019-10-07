Huawei сделала камеру лучшего камерофона в мире Huawei Mate 30 Pro еще совершеннее

Сначала у смартфона обновили сверхзамедленный режим видео с частотой 7680 кадров в секунду , затем добавили жесты управления без касания и технологию ускорения работы в сети, пишет ixbt.com .

Напомним, специалисты DxOMark объявили Mate 30 Pro лидером в рейтинге и лучшим в мире камерофоном. Тем не менее во время тестирования энтузиастами изъяны были найдены и у этого смартфона. Сообщалось о том, что после съемки камера подтормаживает, а HDR в Huawei Mate 30 Pro уступает соответствующему режиму в iPhone 11 Pro и Samsung Galaxy Note10+.