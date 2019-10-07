Huawei сделала камеру лучшего камерофона в мире Huawei Mate 30 Pro еще совершеннее

Компания Huawei уже выпустила два обновления фирменной прошивки EMUI 10 для своего нового флагманского смартфона Mate 30 Pro, несмотря на более чем ограниченный круг регионов, где его можно хотя бы заказать. Теперь пользователям Mate 30 Pro предлагается уже третий апдейт ПО.
Сначала у смартфона обновили сверхзамедленный режим видео с частотой 7680 кадров в секунду, затем добавили жесты управления без касания и технологию ускорения работы в сети, пишет ixbt.com.
Свежее обновление EMUI 10 оптимизирует работу камеры и делает ее стабильнее. Также улучшена совместимость с автомобильными системами Bluetooth. Производитель рекомендовал всем пользователям установить этот апдейт.
Напомним, специалисты DxOMark объявили Mate 30 Pro лидером в рейтинге и лучшим в мире камерофоном. Тем не менее во время тестирования энтузиастами изъяны были найдены и у этого смартфона. Сообщалось о том, что после съемки камера подтормаживает, а HDR в Huawei Mate 30 Pro уступает соответствующему режиму в iPhone 11 Pro и Samsung Galaxy Note10+.