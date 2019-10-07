Проведите "Каникулы с Rus.Postimees"! Редакция приглашает в гости учителей и школьников
Приближаются осенние школьные каникулы и наша новая акция – "Каникулы с Rus.Postimees". Редакция приглашает в гости школьников и учителей, чтобы поговорить о медиа, рассказать и показать, как работают наши репортеры и редакторы и что может произойти за один рабочий день. "Каникулы с Rus.Postimees" - это отличная возможность побывать за кулисами самого читаемого новостного СМИ на русском языке в Эстонии, познакомиться с журналистами и узнать о том, о чем в школе не расскажут.
Вы сможете побывать на экскурсии в редакции Rus.Postimees, встретиться с журналистами и главным редактором Олесей Лагашиной.
Хотите провести "Каникулы с Rus.Postimees"? Напишите нам! Необходима предварительная РЕГИСТРАЦИЯ. Прием заявок от групп – до 13 октября (включительно) либо пока хватит мест.
Численность гостей в одной группе – до 20 человек.
Редакция находится в Таллинне по адресу Маакри, 23а.
Если у вас возникли дополнительные вопросы, пишите на julia.rodina@postimeesgrupp.ee