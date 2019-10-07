Наконец-то: эстонская сеть заправок объявила о долгожданном нововведении

Директор по продажам моторного топлива Circle K в Эстонии Раймо Вахтрик сказал, что такое решение уже используется на рынках стран Северной Европы, и ввиду растущей популярности электромобилей есть надежда, что их станут больше использовать и в Эстонии.

Первые пункты быстрой зарядки IONITY появятся на станциях Мярьямаа и Хяэдемеэсте и предназначены главным образом для водителей электромобилей, путешествующих между Таллином и Ригой. «Скорость зарядки IONITY позволяет электрическому транспортному средству накопить за пять минут запас энергии на 100 километров, поэтому водитель может продолжить поездку без длинных задержек», - добавил Вахтрик. Тип штекера у этих зарядных устройств CCS. Зарядные устройства будут работать через приложение IONITY и мобильное приложение Circle K, которое уже используется в Норвегии и Швеции.