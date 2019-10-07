Полиция и министр внутренних дел заверяют: в смерти Айвара Рехе противоречий нет

По словам Хельме, он получил подтверждение, что Рехе сам покончил с собой, и нет никаких оснований считать иначе: «В данном происшествии проведены все предусмотренные законами следственные и процессуальные действия, которые также корректно и проверенно оформлены».

Рехе покончил с собой утром 23 сентября во дворе своего дома, в таком месте, где родственники должны были сразу заметить его тело, но которое было скрыто от случайных прохожих. Однако и родственники его не нашли, поэтому в течение последующих двух дней на него не обращали внимания.

По оценке судебных медиков, Рехе умер за 24-48 часов до обнаружения, но установить точное время смерти невозможно. Криминалисты заверили, что нет никаких противоречий между собранными доказательствами в виде положения тела, состояния одежды, места на дереве и средства для повешения.

Полиция признает, что ошиблась при ведении поисков, когда не стала основательно проверять двор, который является крошечным и открытым, а потому со стороны казалось, что там нет мест, в которых тело могло остаться не замеченным.

Полицейские неоднократно входили в дом Рехе, из окон которого сад виден в полном объеме, но при визуальном осмотре и они не заметили тело в том месте, где его нашли позже.