Полиция и министр внутренних дел заверяют: в смерти Айвара Рехе противоречий нет

Как заверил министр внутренних дел Март Хельме, полицейское расследование пришлось к единогласному мнению, что причиной смерти бывшего банкира Айвара Рехе стало самоубийство, пишет Postimees со ссылкой на BNS.
По словам Хельме, он получил подтверждение, что Рехе сам покончил с собой, и нет никаких оснований считать иначе: «В данном происшествии проведены все предусмотренные законами следственные и процессуальные действия, которые также корректно и проверенно оформлены».
Рехе покончил с собой утром 23 сентября во дворе своего дома, в таком месте, где родственники должны были сразу заметить его тело, но которое было скрыто от случайных прохожих. Однако и родственники его не нашли, поэтому в течение последующих двух дней на него не обращали внимания.
По оценке судебных медиков, Рехе умер за 24-48 часов до обнаружения, но установить точное время смерти невозможно. Криминалисты заверили, что нет никаких противоречий между собранными доказательствами в виде положения тела, состояния одежды, места на дереве и средства для повешения.
Полиция признает, что ошиблась при ведении поисков, когда не стала основательно проверять двор, который является крошечным и открытым, а потому со стороны казалось, что там нет мест, в которых тело могло остаться не замеченным.
Полицейские неоднократно входили в дом Рехе, из окон которого сад виден в полном объеме, но при визуальном осмотре и они не заметили тело в том месте, где его нашли позже.
Изначально попавшая СМИ информация о том, что Рехе мог покончить с собой 24 сентября, исходила от предварительной оценки врача скорой помощи и экспертов сразу после обнаружения тела. После того, как криминалисты и судебный врач основательно проверили обстоятельства, полиция получила подтверждение, что смерть наступила сразу 23 сентября.