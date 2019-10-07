Пн, 7.10.2019
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  • Эстонская фирма оставила клиентов без тысяч евро и заказанной мебели

Эстонская фирма оставила клиентов без тысяч евро и заказанной мебели

Кошелек с деньгами. Фото иллюстративное

ФОТО: Arvo Meeks / Valgamaalane

Комиссия по рассмотрению потребительских жалоб встала на сторону клиентов в споре с мебельной фирмой Forward Mööbel OÜ, пишет Geenius.

Несмотря на то, что представители мебельной фирмы на протяжении длительного времени переносили сроки выполнения заказов, в обоих случаях клиенты остались как без внесенной предоплаты, так и мебели.

Так, в июне прошлого года первый клиент сделал предоплату в 1750 евро, но в течение девяти месяцев так и не получил свой заказ; второй клиент сделал предоплату в размере 1780 евро в октябре прошлого года, но по сей день он не получил ни мебели, ни уплаченных денег.

В обоих случаях комиссия встала на сторону клиентов, а также внесла магазин в черный список Департамента защиты прав потребителей и технадзора, поскольку магазин по сей день никак не отреагировал на решение комиссии.

Читайте статью полностью на Geenius.ee.

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