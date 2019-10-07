Эстонская фирма оставила клиентов без тысяч евро и заказанной мебели

Несмотря на то, что представители мебельной фирмы на протяжении длительного времени переносили сроки выполнения заказов, в обоих случаях клиенты остались как без внесенной предоплаты, так и мебели.

Так, в июне прошлого года первый клиент сделал предоплату в 1750 евро, но в течение девяти месяцев так и не получил свой заказ; второй клиент сделал предоплату в размере 1780 евро в октябре прошлого года, но по сей день он не получил ни мебели, ни уплаченных денег.