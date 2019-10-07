Видео: задымление в самолете привело к аварийной посадке и госпитализации экипажа

Пассажирский самолет авиакомпании British Airways совершил аварийную посадку в Базеле, Швейцария, из-за задымления на борту, передает Lenta.ru со ссылкой на The Sun.
Инцидент произошел на самолете Airbus 320, следовавшем из Бари (Италия) в Лондон. По словам одного из пассажиров, посреди полета путешественники почувствовали запах гари, а затем увидели дым.
«Экипаж выглядел взволнованным, и пилот объявил, что нам придется совершить аварийную посадку. Мы благополучно приземлились, после чего пожарные поднялись на борт в масках и с кислородными баллонами», — поделился очевидец.
После приземления всех пассажиров эвакуировали, а четверых членов экипажа отвезли в больницу.
В августе самолет авиакомпании Hawaiian Airlines задымился в полете и совершил аварийную посадку в Гонолулу на Гавайских островах. Airbus 321 вылетел из Окленда со 184 пассажирами и семью членами экипажа на борту. За 20 минут до приземления салон и грузовой отсек лайнера оказались в задымлении.
Still haven’t had answers about the #toxicfumes passengers were exposed to for 20 minutes despite a promise to do so from @British_Airways @alex_cruz #ba422 #valencia #EmergencyLanding #Fire Nearly 5 weeks with no answers. Not acceptable. Meanwhile G-MEDN back flying LHR-GLA. pic.twitter.com/RZQA7xes7C— Gayle Fitzpatrick (@gaylem1978) September 7, 2019