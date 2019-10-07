На мужчину напали прямо у двери его дома

В пятницу в полицию обратился 52-летний живущий в Валга мужчина, по словам которого, его избили и ограбили у двери собственного дома.

По предварительным данным, после этого он потерял сознание, а придя в себя, обнаружил, что из его квартиры пропали бумажник с документами и наличными, а также горный велосипед с черной рамой. Начато уголовное производство.