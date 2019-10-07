Пн, 7.10.2019
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На мужчину напали прямо у двери его дома

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Полицейские машины. Фото иллюстративное

ФОТО: Eero Vabamägi

На конце прошлой недели в полицию поступили сообщения о двух случаях применения насилия в Валга, передает Lõuna-Eesti Postimees.

В пятницу в полицию обратился 52-летний живущий в Валга мужчина, по словам которого, его избили и ограбили у двери собственного дома.

По предварительным данным, после этого он потерял сознание, а придя в себя, обнаружил, что из его квартиры пропали бумажник с документами и наличными, а также горный велосипед с черной рамой. Начато уголовное производство.

В субботу вечером в Валга на улице Кеск был избил 40-летний нетрезвый мужчина. У него отобрали часы стоимостью около 200 евро. Медики доставили его в больницу. Начато уголовное производство.

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