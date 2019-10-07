Глава МИД Латвии выступает за сохранение санкций в отношении России из-за оккупации Крыма

"Мы должны продолжать держать вопрос непризнания оккупации и аннексии Крыма в международной повестке дня, а также держать давление и санкции, которые были введены за Крым", - сказал он на совместной пресс-конференции с украинским коллегой Вадимом Пристайко в понедельник.