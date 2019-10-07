Людей с двойным гражданством не выпускают из Турции

Согласно информации Yle, люди, которые не могут выехать из Турции, обладают двумя гражданствами – турецким и финским.

Запрет на выезд, в числе прочего, объясняется обвинениями в терроризме. В качестве доказательств приводятся данные, собранные в социальных сетях, а также, судя по всему, доносы.

В Министерстве иностранных дел Финляндии подтверждают информацию, однако не говорят, сколько человек попали под запрет о невыезде. Министерство напоминает людям с двойным гражданством, что Турция не обращает внимания на финский паспорт, то есть у Финляндии довольно ограниченные возможности помочь своим гражданам.

"Конечно, с нашей точки зрения эти люди являются гражданами Финляндии, и мы всячески стараемся их поддержать. У них, однако, имеется также гражданство Турции, и местные власти обращаются с ними, исключительно как с турецкими подданными", - поясняет начальник консульского отдела МИДа Финляндии Антти Путконен.

Лайки могут довести до уголовного расследования

Некоторые другие Европейские страны также сообщили о похожей проблеме. В частности МИД Германии предупреждает, что высказанные в социальных сетях мнения могут довести до печальных последствий – порой бывает достаточно простого лайка.