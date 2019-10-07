Пн, 7.10.2019
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Пьяный мужчина гонял по Чудскому озеру на украденной лодке

Lohusuu sadam, mille lähedalt purjus lustisõitja kinni napiti. Pilt on illustratiivne.

ФОТО: Kristjan Teedema

Пограничники в конце прошлой недели задержали мужчину, который на Чудском озере похитил лодку.

Об этом BNS сообщила пресс-служба Департамента полиции и погранохраны, по данным которой вечером 6 октября дежурный заставы увидел с помощью видеокамеры наблюдения, что в порту Муствеэ человек похитил лодку и направился на ней на Чудское озеро.

Пограничники отреагировали на это происшествия и перехватили лодку. Угнавшим ее человеком оказался 33-летний мужчина в нетрезвом состоянии. Его задержали по подозрению в преступлении и доставили в отделение полиции.

Лодка возвращена владельцу, а в отношении похитителя ведется расследование.

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